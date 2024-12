Crisis en el PAMI de Bahía Blanca: renunciaron sus autoridades en medio del recorte de los medicamentos

Dos de las autoridades del PAMI de Bahía Blanca renunciaron este jueves a sus cargos en medio de la fuerte polémica por los recortes de la cobertura de medicamentos al 100%. Se trata de su titular, Graciela González Prieto, y su segundo, Ezequiel Jouglard, que dejaron sus funciones. Aunque González Prieto afirmó que renunció por motivos personales, trabajadores de la unidad local e integrantes de varios gremios aseguraron que se encuentran “acéfalos” y “sin rumbo” en medio de la crisis institucional y mientras atienden a los afiliados sin saber el futuro que depara.

La funcionaria había asumido en enero de este año como reemplazante del entonces concejal electo de Unión por la Patria Álvaro Díaz. Anteriormente había sido secretaria técnica de la dirección del Hospital Municipal. Ante la consulta por su renuncia con el medio local LU2, explicó que se “cumplió un ciclo de trabajo” en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

“Es una transición que hemos hecho estos meses con Jouglard para marcar el camino a seguir, y hay otras razones de índole personal y familiar que nos llevan a esto. Es un momento en el que el instituto necesita gente que lleve adelante este lugar con el mismo perfil que nosotros. Pero bueno, nosotros tenemos otras requisitorias a nivel personal y del lugar donde estábamos trabajando que hizo que decidiéramos esto”.

Según González Prieto, su decisión “es anterior” al recorte en los medicamentos. La medida a nivel nacional fue anunciada el martes y forma parte del plan de “readecuación” de las coberturas de medicamentos para los afiliados del PAMI. Se determinó que los afiliados que podrán recibir medicamentos gratis, es decir con cobertura al 100%, son solo aquellos con ingresos netos menores a un haber previsional mínimo y medio, que en diciembre era equivalente a $389.398. En los hogares que tengan un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deberán ser menores a tres haberes previsionales mínimos.

Forma parte de una modificación sobre quiénes podrán acceder a la bonificación del 100% de cinco fármacos ambulatorios a través del Subsidio por Razones Sociales. Fue tras la eliminación del programa “Vivir mejor”, que establecía un vademécum de 170 medicamentos esenciales gratuitos y que surgió en 2020 durante la presidencia de Alberto Fernández y la gestión de Luana Volnovich.

“De mi lado lo que le puedo garantizar a los afiliados es que tengan tranquilidad, que no tengan temor y que no van a dejar de percibir lo que necesitan. El instituto está garantizando los medios para que eso suceda. No van a tener problema. Por ahí el anuncio asusta, pero ellos no deben asustarse porque los oncológicos, diabéticos, etc. van a tener lo que necesitan. Sus necesidades van a estar cubiertas”, comentó González Prieto. También incentivó a que los afiliados “se acerquen a la sede y agencias que los van a saber orientar”.

Aun así, ayer integrantes del gremio del Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (Sutepa), de Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (Aduns) y agrupaciones de izquierda realizaron una protesta frente a la sede local en rechazo a la medida nacional. Hoy, los trabajadores de Sutepa realizaron una asamblea junto a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y manifestaron su problema con la decisión.

“La asamblea era para poner en estado de situación de lo que pasa a nivel nacional, pero en realidad es un análisis de cómo viene estando el PAMI hace mucho tiempo. Nuestro gremio declaró el estado de alerta y movilización desde antes del anuncio”, comentó una de las integrantes de Sutepa al Canal Siete local.

“La asamblea también tiene un carácter de contención para los agentes de PAMI que están sobrecargados de tareas y con temor. En Bahía Blanca la Unidad de Gestión Local N°5 es un territorio muy grande y las agencias están colapsadas por la medida”, detalló. Allí, se sumó otra integrante del gremio: “Todos los gremios trabajamos muy bien con la directora que hoy se está yendo, eso es también motivo importante por el que se da esta asamblea. Estamos acéfalos y eso moviliza muchísimo. Hoy en el PAMI local queremos saber para dónde vamos”.

LA NACION