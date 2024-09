Cristian Ritondo aseguró que La Libertad Avanza apoyará el proyecto de Pro para privatizar Aerolíneas Argentinas

Escuchar

En medio de una escalada del conflicto entre los gremios del sector aeronáutico y el Gobierno, que derivó en cancelaciones y demoras en cientos de vuelos, el diputado nacional de Pro Cristian Ritondo aseguró que La Libertad Avanza (LLA) “acompañará” el proyecto presentado por su partido con la intención de avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas.

“ El Gobierno va a acompañar el proyecto de privatización de Aerolíneas que presentó Hernán Lombardi, acompañado por casi todo el bloque del Pro ”, declaró Ritondo el martes por la noche en diálogo con TN. “En la reunión anterior del lunes y la de ayer, a la que no pude asistir, el Gobierno ratificó que apoyará el proyecto que presentamos en el Congreso”, insistió.

Para este miércoles está previsto un plenario de comisiones de Transporte y Presupuesto de la Cámara de Diputados en el que expondrá el presidente de la compañía estatal, Fabián Lombardo, y en donde se comenzarán a debatir las iniciativas que buscan declarar a la empresa “sujeta a privatización”. Además de la de Pro de Lombardi, también está en consideración la presentada por Juan Manuel López de la Coalición Cívica.

El diputado Cristian Ritondo en la sesión especial en Diputados por la movilidad jubilatoria Fabián Marelli - LA NACION

“Estamos discutiendo que nos faltan recursos para educación, jubilaciones, seguridad, defensa... Todo esto significa que de algún lado tienen que salir”, indicó Ritondo, quien ocupa el cargo de presiente del bloque Pro en la Cámara baja. “Hoy, quienes somos privilegiados y viajamos en avión estamos siendo subsidiados por quienes no pueden y pagan el IVA al comprar un kilo de pan en Lomas de Zamora”, consideró.

En ese sentido, argumentó: “Hay cuestiones relacionadas con el equilibrio fiscal, pero también con una cuestión de derechos y lógica. No puede ser lo mismo el subsidio para viajar en tren que para viajar en avión”. “Nos parece que debe ir a un proceso de privatización, donde haya una gran participación de empresas internacionales y nacionales para manejar Aerolíneas”, añadió al respecto.

Asimismo, criticó los paros realizados por los trabajadores afiliados a los gremios aeronáuticos y estimó que se deben continuar con los cambios a los que apunta tanto la Casa Rosada como el Pro. “Si cada conflicto va a paralizar el cambio en la Argentina, nunca vamos a avanzar. Hay un gobierno que se comprometió con el cambio, y nosotros también damos nuestro apoyo al Gobierno porque creemos que es el camino correcto. Si ante cada resistencia al cambio y la pérdida de privilegios volvemos atrás, nunca progresaremos”, opinó el exministro de Seguridad bonaerense.

Paro de pilotos y aeronavegantes de Aerolíneas Argentinas en aeroparque Santiago Oroz

Por otro lado, se refirió al acompañamiento recibido por la bancada de LLA a las iniciativas que presentó Pro y habló sobre la suspensión de la reunión de comisiones que estaba prevista para este martes: “Hoy [martes] se suspendió la reunión, pero vamos a trabajar para que haya dictamen, y La Libertad Avanza va a acompañar, porque en la actividad del dictamen, los diputados de LLA trabajaron para que se aprobara”.

“Cuando lo cite el presidente de la comisión, trataremos de sacar el dictamen. Creemos en los cambios, aunque no somos gobierno ni cogobierno; trabajaremos en los cambios que consideramos correctos, y en las cosas que no nos gustan o nos parecen mal, no las vamos a apoyar. Por ejemplo, bajar los valores que defiende el Pro no lo vamos a hacer”, señaló.

Qué dice el proyecto de Pro

El proyecto de Lombardi indica en sus artículos: “Declárase sujeta a privatización, en los términos y con los efectos previstos en la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. Autorícese al Poder Ejecutivo a establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso de privatización referido en el Artículo 1″. El manuscrito lleva la firma de los diputados Martín Yeza, Sergio Capozzi, María Florencia De Sensi, María Sotolano, Karina Bachey, Sabrina Ajmechet, Verónica Razzini, Damián Arabia, Alejandro Bongiovanni, Laura Rodríguez Machado, Daiana Fernández Molero, Martín Ardohain, Silvana Giudici y Germana Figueroa Casas.

La iniciativa argumenta que “la conectividad aérea es un pilar fundamental para el desarrollo económico de las regiones, el crecimiento del país y la promoción del turismo nacional”. No obstante, hace alusión al déficit que tiene la empresa: “Solo en el año 2023, la aerolínea reportó pérdidas cercanas a 200 millones de dólares y desde su reestatización, los aportes del Estado para cubrir el déficit es superior a los 8 mil millones de dólares”.

Dos proyectos para privatizar Aerolíneas Argentinas se tratarán en comisión este miércoles en el Congreso de la Nación Alfredo Luna / Télam

Y agrega: “16 años más tarde, el Estado argentino adeuda el pago de más de 340 millones de dólares correspondiente a la sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial, a causa del litigio iniciado por el grupo Marsans por el pago incorrecto correspondiente a la expropiación”.

En tanto, insiste que la línea aérea estatal tiene “1204 pilotos para 81 aviones activos”, es decir, que “hay casi 15 pilotos por cada avión operativo”. “En los últimos años, viajar con la aerolínea de bandera se ha convertido en un privilegio reservado para unos pocos, financiado por aquellos que apenas logran cubrir sus necesidades básicas. Para muchos que intentan acceder a este servicio, el alto costo de los pasajes, sumado a la escasa oferta de rutas aéreas, ha representado un obstáculo significativo”, suma el proyecto de Pro. Además, insiste en que Aerolíneas Argentinas nunca ha podido igualar los precios de las líneas low cost, lo que provoca una “falta de competitividad”.

“Años de corrupción, el uso de la empresa como un nicho para acomodar militancia partidaria, y la extorsión por parte de algunos sindicatos, nos han costado millones de dólares a todos los argentinos. La privatización permitirá que Aerolíneas Argentinas opere bajo criterios de eficiencia comercial, mejorando la calidad del servicio y generando un ambiente más competitivo que beneficiará a todos los ciudadanos”, argumenta.

LA NACION

Temas Cristian Ritondo