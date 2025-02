Pro reunió a su tropa bonaerense en medio de la fuga de dirigentes y ratificó su intención de una alianza con La Libertad Avanza

La fuga de intendentes de Pro hacia la La Libertad Avanza apura una definición sobre la posibilidad de una alianza entre ambos espacios rumbo a los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires. Este lunes, dirigentes bonaerenses del partido de Mauricio Macri se reunieron en el microcentro porteño y volvieron a mostrar su predisposición para acordar con el partido del presidente Javier Milei en territorio bonaerense. Además de reafirmar su vocación “frentista” para enfrentar al kirchnerismo gobernante en la provincia, manifestaron que están a favor de que se eliminen las PASO en Buenos Aires.

El encuentro se desarrolló después de que Pro fijó una postura de “preocupación” sobre el escándalo de las criptomonedas que involucra al Presidente. En la reunión, el tema no se tocó, según pudo saber LA NACION.

En un comunicado difundido al cierre del encuentro, Pro bonaerense informó: “ Pro bonaerense nació con vocación frentista, siempre apostando a la construcción de espacios amplios para transformar la realidad. Pero, a diferencia del kirchnerismo, que solo usa las alianzas para perpetuarse en el poder, nosotros creemos en la unidad para cambiar en serio la provincia”.

Esto definimos hoy en la reunión del PRO Buenos Aires.



Kicillof intenta despegarse del kirchnerismo, pero su gestión es la muestra más clara de que el populismo solo deja pobreza, inseguridad y deterioro institucional: creemos en la unidad para cambiar en serio la Provincia. pic.twitter.com/VTynzEQ8BH — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) February 17, 2025

“Desde 2009 en adelante, tuvimos una vocación acuerdista contra el kirchnerismo. Tenemos una vocación frentista para ganarle al kirchnerismo. No quiere decir que, teniendo intendentes y dirigentes importantes, no vamos a hacer valer lo que tenemos. Siempre ayudamos a Milei. Hay que ver si ellos quieren tener un acuerdo ”, resumió a LA NACION un participante del encuentro de Pro. “Nuestra voluntad es buscar un frente electoral en contra del kirchnerismo”, añadió la fuente.

“La situación en la provincia es distinta [a la nacional], gobierna el kirchnerismo. Si no te ponés de acuerdo, te pasa lo de la elección anterior [por la derrota en las generales de 2023 a manos del kirchnerismo, cuando Pro y LLA fueron por separado]”, sostuvo el dirigente consultado.

“ Respaldamos la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires. Es momento de dejar de discutir reglas electorales y enfocarnos en los verdaderos problemas que afectan a los bonaerenses: la inseguridad, la crisis educativa, el colapso del sistema de salud y la falta de oportunidades ”, se puntualizó en el comunicado partidario.

En las filas del macrismo, coexisten quienes admiten que La Libertad Avanza debería liderar una hipotética alianza y quienes tienen una postura más refractaria a esa distribución. “Hay que trabajar para converger con La Libertad Avanza. Ellos lideran y nosotros tenemos que acompañar. Pro no es ahora el accionista mayoritario. Ellos dicen que el acuerdo tiene que ser en todos lados o no ser, pero una discusión de un distrito [por la tensión en la ciudad de Buenos Aires] no debería arrastrar a los otros” , aseveró uno de los dirigentes presentes en la reunión, en diálogo con LA NACION.

La cumbre fue convocada a pedido de Macri l expresidente Mauricio Macri para “analizar la situación de la provincia y establecer lineamientos de trabajo para el año electoral”. El diputado nacional Cristian Ritondo y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez (presidente y vice del partido a nivel bonaerense). Además de Ritondo y Martínez, participaron, entre otros dirigentes, los diputados Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, Silvia Lospennato, Martín Yeza; los intendentes Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Pablo Petrecca (Junín), Ramón Lanús (San Isidro), Juan Ibarguren (Pinamar), y legisladores bonaerenses como Christian Gribaudo, Alejandro Rabinovich, Alex Campbell, Martiniano Molina.

En medio de la indefinición electoral, Pro vive una sangría periódica de dirigentes que pasan a La Libertad Avanza. Quienes abrieron el libro de pases fueron Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Ramiro Egüen (25 de Mayo) y, el viernes pasado, los siguió la intendenta de Capital Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado. Néstor Grindetti dio un paso en el mismo sentido, al dejar su cargo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para trabajar en la campaña en la provincia.

Diego Valenzuela, uno de los intendentes de Pro que pasaron a LLA, en una imagen junto a Milei

Según confirmaron fuentes partidarias a LA NACION, varios dirigentes provinciales de Pro prefieren no compartir boleta con La Libertad Avanza. Se muestran confiados en que, ante un posible desdoblamiento electoral, no perderían concejales, incluso en ausencia de una alianza. En este contexto, buscan reforzar la identidad partidaria en la provincia y mostrar fortaleza territorial mientras aguardan definiciones de la mesa bonaerense.

Si bien no descartaron una alianza, apuntaron a reafirmar su afiliación partidaria en medio de las presiones y fugas, lo que podría generar rispideces con La Libertad Avanza ya que, para el oficialismo nacional, una convergencia solo sería posible si hay un alineamiento absoluto detrás de la agenda del Presidente. Lo cierto es que, mientras algunos creen que esto podría ocurrir dada la debilidad del partido de Macri expuesta en algunas encuestas que analizan en Casa Rosada, otros ya ven en el acuerdo una alternativa sin futuro.

LA NACION