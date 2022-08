Cristian Ritondo: “Carrió está anteponiendo sus intereses electorales y es funcional al kirchnerismo”

Cristian Ritondo aceleró a fondo en su carrera hacia la gobernación de la provincia de Buenos Aires. La última semana se mostró con el expresidente Mauricio Macri y con la exgobernadora María Eugenia Vidal, quienes propician su postulación. Recorrió Almirante Brown, Merlo, Luján e Ituzaingó. En un alto de ese periplo habló de la interna que sacudió a Juntos por el Cambio y que lo tuvo como uno de los destinatarios principales de las críticas que Elisa Carrió le hizo a importantes referentes de la coalición. Ritondo dijo que la líder de la Coalición Cívica “está poniendo sus intereses electorales por encima de los intereses de la gente”. También se refirió a sus expectativas de suceder a Axel Kicillof el año que viene. “En la provincia hay que tener una administración austera”.

Durante una entrevista con LA NACION aseguró que tiene más experiencia para gobernar que Diego Santilli, su rival principal en la compulsa interna, y reiteró que su candidata a presidente es Vidal. No obstante ello reivindicó la administración de Horacio Rodríguez Larreta y dijo que la Corte “no debe quitarle recursos a la Ciudad. A la provincia debe darle más recursos coparticipables el gobierno la Nación”.

Ritondo, Macri y Vidal

-¿Que opina de las declaraciones de Carrió, que habló de amistad y negocios entre usted y Massa?

-En primer lugar, es lamentable que Carrió esté operando de este modo en una interna que no debería jugarse así. Si fuera una crítica genuina usaría los canales institucionales que la coalición se dio para discutir este tipo de cosas. Respecto a las acusaciones en particular es importante aclarar que es mentira que hubo algún tipo de protección en el gobierno de María Eugenia Vidal a fiscales sospechados de corrupción. Es tan falso que los propios hechos la desmienten: ambos fiscales que ella señala fueron investigados y apartados durante la gestión de Vidal. Lejos de existir algún tipo de encubrimiento lo que hubo en nuestra gestión fue un trabajo enorme para enfrentar a las mafias en todos los niveles. 43 jueces y fiscales, durante la gestión de Vidal, fueron apartados, o renunciaron frente al peso de las pruebas, por estar relacionados a hechos de corrupción y delitos. Nunca antes había pasado algo así en la provincia. En particular, mi rol como ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, siempre estuvo enfocado en un 100% de luchar contra las mafias, el narcotráfico y los delincuentes. Con María Eugenia dimos una lucha sin cuartel como pocos en este país se animaron a dar. Hubo un equipo firme y comprometido junto a Patricia Bullrich y Mauricio Macri que nos permitió revertir décadas de abandono y avance del delito. Por eso me enoja que se ponga en duda la honestidad y el compromiso de quienes dimos una lucha como nunca antes se había dado contra las mafias y la corrupción en la provincia.

-¿Por qué cree que Carrió fue tan crítica en este momento?

-Claramente está poniendo sus intereses electorales por encima de las preocupaciones de la gente que nada tienen que ver con este tipo de conflictos internos de la política. El principal beneficiario de sus acciones, sin lugar a dudas, es el kirchnerismo.

Cristian Ritondo

-¿Qué diferencias tiene con Larreta?

-Yo trabaje más con María Eugenia. Es una persona batalladora y con capacidad de gestión. Me parece que Patricia y Horacio son muy buenos y no descalifico a nadie. Horacio es un gran gestionador. María Eugenia la veo como una opción superadora y a Macri el jefe del espacio.

-¿Por qué debería ser usted el candidato a gobernador del Pro y no Santilli?

-Con Diego me unen un montón de cosas: los dos queremos un país que pueda dejar atrás el kirchnerismo. Nos diferencia la experiencia. No es lo mismo la experiencia en provincia que en Ciudad. Santilli lleva seis meses como diputado nacional por la provincia. Eso en definitiva lo a decidir la gente de la provincia. Yo en las PASO lo apoyé. Pero mi ambición es gobernar la provincia. Creo que Kicillof abandona a los bonaerenses, es incapaz de solucionar los problemas. Hay un contraste grande en seguridad. Kicillof deja la educación en mano de un sindicato con personajes conocidos como Baradel. En estos tres años Kicillof duplicó los cargos políticos en la gobernación: no hablamos más de policías ni de maestros.

-En las últimas horas estuvo con Macri. ¿Cree que él tiene que ser candidato a presidente en 2023?

-Mauricio hasta ahora no plantea ser candidato. No habla de candidaturas, sino de lo que hay que hacer y por donde hay que ir. Él baja una línea con el cambio. Hablamos casi a diario con Mauricio. No solo con él, también con Horacio, con Patricia y María Eugenia tenemos comunicación cada que hay un tema para resolver.

-¿Quién es su candidato a presidente?

-Hoy mi candidata es María Eugenia Vidal

-En las últimas horas calificó a los gremios docentes como “mafias”. ¿Va a negociar con Baradel si es gobernador?

-Lo que yo voy a hacer es defender la educación para que los chicos estén en la escuela y aprendan. Baradel es un jugador de la política, no de la defensa de los trabajadores de la educación A ellos sí los vamos a defender como nunca. Para mí va a ser prioridad la inversión en educación, y eso tiene que ver con los docentes. Pero si ellos quieren jugar a la política no es un problema mío.

-¿Tiene pensado achicar el estado provincial si es gobernador?

-Hay que reducir al 50 por ciento los cargos políticos. Tenes que tener una administración austera en los cargos políticos.

-En 2017 hubo una batalla campal frente a la Legislatura - con la policía a su cargo- y ahora Secco dice que fue una balacera feroz y que él es un perseguido político. ¿ La policía actuó bien en ese episodio?

-Secco asaltó la Legislatura y tiene una causa penal. La policía defendía la institución de la Legislatura. La policía que manchó el uniforme en mi gestión, se fue.

-¿Cómo ve a la policía de Berni?

-Berni esta dentro de un gobierno que liberó 2500 delincuentes mientras le pedía a la gente que se encierre en su casa. Que no vayan al trabajo ni a la escuela. Forma parte de un equipo de Kicillof que abandonó la lucha contra el narcotráfico. Nosotros redujimos los secuestros extorsivos. Y bajamos los homicidios dolosos. El hurto de autos.

-Las cifras de la Procuración informan sobre una baja de homicidios en los primeros años de Kicillof. ¿Ve la misma tendencia este año?

-Hay que hacer un mix más amplio de los datos de la Procuración. Muchas veces hay que tomar también Seguridad, Salud y la Procuración. No está muy lejos de los 790 casos que había en el 2019. Ojalá se bajen los homicidios y la violencia en la provincia de Buenos Aires. Ahora han aumentado mucho los robos, en especial de celulares. En lo que hace secuestros extorsivos se ha seguido una política, por suerte, y está bien que se hayan reducido. Ojalá sea en forma definitiva. Si se quiere 2020 fue por encima 2019. Pero se mantiene un estándar bastante bueno.

-¿Por qué cree que hay tantas dificultades para reclutar nuevos policías?

-Hay que ver el riesgo que tienen los policías. Esperemos que pueda volver a ser una carrera atractiva. La policía necesita una cantidad mayor de aspirantes. Puede ser, en parte, por el sueldo.

-¿Martín Yeza, el intendente de Pinamar, sería su candidato a vice?

-Es jefe de mis equipos técnicos. Le tengo muchísima confianza y tiene el espíritu que yo le quiero dar a la provincia.

-¿Cómo avizora la resolución de las candidaturas?

-Falta mucho. No nos tiene que asustar las PASO entre nosotros y con el radicalismo. Hay que construir alternativa de gestión. Mostrar lo que ve cada uno a solucionar en la provincia.

-¿La Provincia necesita más coparticipación? ¿Cómo ve el conflicto judicial que presentó Larreta ante la Corte? ¿Está bien sacarle plata a la Ciudad para que gane más la Provincia?

-No hay que sacarle a la Ciudad para darle a la Provincia. La Nación debe darle más coparticipación a la Provincia porque aún estamos muy por debajo de lo que debemos estar. Nosotros recuperamos cuatro puntos: pasamos del 18 al 22, pero aún estamos muy por debajo de lo que debe estar. Solamente en la agro exportación hablamos del 50 por ciento. Yo creo que la Ciudad no debe perder esos recursos. Debe ponerlo la Nación de la masa general coparticipable.

-¿Los intendentes del PRO están acéfalos en su armado provincial? ¿Quién es su referente hoy para negociar?

-Hoy hay una mesa provincial que integran el presidente del partido, Santilli, Gerardo Milman, los intendentes cabecera del partido. De esta mesa salen por ejemplo los documentos que sacamos esta semana por los atrasos.

-¿Hay una ruptura de hecho con la UCR? Ni siquiera los alcaldes se plantan juntos ante el gobernador para dar fuerza a sus reclamos.

-El foro de Juntos se va a juntar en estos días. Trabajamos para la unidad. Esta muy bien como está trabajando en el Parlamento provincial con Maxi Abad y Alex Campbell y eso muestra la unidad Juntos.

-Es posible gobernar la provincia con signo opositor en el gobierno nacional

-Se puede, pero es más complicado. Mi desafío es convertir una provincia que dicen que es inviable en una provincia envidiable. Kicillof es parte de un esquema político. Hoy tiene más recursos que nunca y hay desperdicio de recursos en obras e infraestructura serio.