La disputa entre Macri y Bullrich por Milei dispara renuncias masivas en Pro bonaerense

La jugada se terminó de decidir el lunes, en las oficinas de Mauricio Macri en Olivos. El expresidente reunió allí al Consejo Directivo de Pro a nivel nacional. Pero lo que se decidió terminó de impactar hoy en el Consejo Directivo del Pro bonaerense: 24 de sus 33 miembros renunciarán para dejar acéfala la estructura, forzar la salida de su actual presidenta, Daniela Reich, y reemplazarla con el diputado nacional Cristian Ritondo.

¿El motivo? “Queremos ser Pro, no La Libertad Avanza ni cogobierno. Queremos volver a tener una cabeza –Macri– y no patitos sueltos por ahí” , definió un testigo de los últimos movimientos. Con los “patitos” no buscó aludir a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero el cimbronazo generado por los macristas busca precisamente frenar la incorporación Pro a La Libertad Avanza que impulsa la ministra.

A aquel encuentro del lunes en Olivos asistieron, entre otros, la vicepresidenta de Pro nacional, Soledad Martínez, intendenta de Vicente López; los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), el jefe porteño, Jorge Macri, y Cristian Ritondo. No fue invitado el diputado Damián Arabia, vice tercero de Pro y representante de la Bullrich en la conducción del partido. Macri dejó claro en Olivos que quiere una mesa de conducción “lo más chica posible”, para agilizar las decisiones. No lo dijo, pero eso también significa que quiere decidir sin Bullrich.

Soledad Martínez, los diputados Diego Santilli y Silvia Lospenatto son algunos de los que renunciarán al Consejo Directivo bonaerense de Pro. Con 24 sillas vacías, la estructura no solo perderá sustento político, sino también reglamentario. Así de drástica buscan que sea la salida de Daniela Reich.

Claro que, más que la senadora bonaerense, el movimiento apunta contra su marido, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y contra Bullrich. Ambos participaron este fin de semana del acto en Esteban Echeverría junto a los “liberales de Pro”. Un primer gesto desafiante tras la asunción formal de Macri en Pro.

Ese día estuvo Sebastián Pareja, funcionario nacional y armador de LLA en Buenos Aires. Al cónclave también concurrió otro converso: Juan Curutchet, extitular del Banco Provincia y actual director del BCRA. Valenzuela, quien tiene un vínculo con Milei hace años -se conocieron mientras cursaban en la Universidad de Belgrano-, fue uno de los principales socios de Larreta en el conurbano en los comicios de 2023. Con el triunfo libertario, el jefe municipal cerró filas con los libertarios y asoma como un potencial aliado de la Casa Rosada en el vasto territorio bonaerense, bastión del PJ. Quiere un lugar en la pelea por la gobernación bonaerense en 2027, plafón al que aspiran también Ritondo, Santilli, Martínez y otros dirigentes de Pro. Pero buscan ese objetivo con la bendición de Macri, no solo la de Milei.

