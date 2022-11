Cristian Ritondo presentó a sus equipos y exhibió apoyos de Macri, Bullrich y Vidal para presionar a Larreta

escuchar

Lanzado en la carrera por la sucesión de Axel Kicillof, el jefe de bloque de Diputados de Pro, Cristian Ritondo, organizó una jornada en Pinamar, territorio de Martín Yeza, aliado del exministro de Seguridad bonaerense, para exhibir sus equipos técnicos de cara a la contienda electoral del año próximo.

En sintonía con el planteo de Mauricio Macri, quien reclama a sus herederos que se enfoquen en la discusión ideológica y expliquen sus programas de gobierno, Ritondo, rival de Diego Santilli en la interna de Pro por la candidatura a gobernador, hace hincapié en el armado de un plan para Buenos Aires, el distrito más poblado del país. Lo acompañaron Yeza, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y el diputado nacional Hernán Lombardi, uno de los escuderos de Macri.

“El desafío es enorme y las ganas de cambiar y poder transformarla también es muy grande” , sostuvo Ritondo, quien responde a María Eugenia Vidal y pretende cosechar el respaldo de Macri y Patricia Bullrich, titular de Pro. Su objetivo es aislar a Santilli, apalancado por Horacio Rodríguez Larreta, otro de los presidenciables de Juntos por el Cambio.

Como había hecho en otras ocasiones, Ritondo le pidió un video a Macri para exhibirlo ante su tropa. En esa grabación, el expresidente -quien también impulsa a Néstor Grindetti, intendente de Lanús, como eventual candidato a gobernador- celebró que el exministro de Vidal haya organizado una jornada para debatir el para qué.

“Nosotros queremos el poder para transformar la realidad y que la gente pueda vivir mejor”, afirmó Macri, quien lamentó la situación económica y social que atraviesa el conurbano bonaerense. Y pidió que los referentes de Pro que tienen ambiciones “compitan con altura, a partir de las ideas”.

“Hay que explicar y sentir muy bien el para qué queremos volver”, remarcó.

Desde ayer, Ritondo reunió en Pinamar a dirigentes de más de bajo la consigna “Construyamos juntos el ‘para qué' en la provincia de Buenos Aires”. Fue una clara alusión al nuevo libro de Macri.

Ritondo confía en que corre con ventaja ante sus rivales internos ya que tiene experiencia en la gestión de la provincia. Además, varios de sus laderos, como Alex Campbell, también pasaron por el gobierno de Vidal.

“Tenemos una enorme tarea y confío plenamente en el equipo que supimos formar para llevar esperanza a una provincia sumida en el caos”, sostuvo el jefe de bloque de diputados de Pro.

A su vez, Ritondo buscó mostrar que sintoniza la misma frecuencia que el expresidente. “Como bien señala Mauricio, y en base a los valores que unen, es momento de trabajar en las ideas y definir los planes de acción. Es el momento del equipo, es el momento de todos nosotros juntos”, apuntó.

Durante el encuentro, el exministro de Seguridad también difundió un video de apoyo de Bullrich, con quien explora un acuerdo. Se trata de una alianza estratégica para contener las ambiciones de Santilli y acotar las posibilidades electorales del proyecto presidencial de Larreta.

“Están trabajando para tener una provincia sustentable, con producción y trabajo. Sé lo que están haciendo. La provincia merece un plan de cambio profundo y sé que los que están ahí lo van a poder llevar adelante”, señaló Bullrich.

La titular de Pro apalanca la candidatura de Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, y Joaquín de la Torre, su nuevo aliado en la provincia. También se mostró junto a Grindetti, en un nuevo desafío del ala dura a la propuesta moderada del tándem Larreta-Santilli. A su vez, Bullrich selló una alianza estratégica con Ritondo, el delfín de Vidal en Buenos Aires, quien orbita cada vez más cerca de Macri.

Mientras juega al misterio sobre su futuro -una decisión que inquieta a Larreta y Bullrich, lanzados en la pelea por la Presidencia-, Macri alienta la competencia interna “sin golpes bajos”. “Quiere que la competencia sea natural y no artificial”, dicen en el entorno del expresidente. Por eso, defiende el plan para mantener la “Y” en los distritos donde gobierna el Pro o en los que hay candidatos a intendentes ya instalados. Es que los postulantes locales de Pro -a gobernador o jefes municipales- no quieren quedar enredados en la lucha de poder que genera la interna nacional entre Bullrich y Larreta.

“No me gusta que me bajen ni que me pongan en ningún lado”, aseguró anoche Macri en diálogo con el canal Todo Noticias. “Me siento cómodo tratando de alentar a muchos dirigentes valiosos en todos los niveles que están queriendo liderar en sus ciudades, provincias o en el país”, agregó el expresidente, quien retomó ayer su actividad en la escuela de formación de dirigentes.

Macri insistió en que JxC debe debatir ideas con miras a las elecciones de 2023. “El quién es importante, pero hoy estoy para debatir y profundizar ideas. Estoy haciendo un mayor aporte que salir a la cancha a decir ‘quiero ser candidato’”, aseguró.

En ese sentido, Larreta dijo que se siente “cómodo en una interna donde haya claramente diferentes modelos y cada uno presente sus ideas. En un nuevo desafío a Macri, el jefe de gobierno porteño aseguró que estaría dispuesto a debatir ya sea “con algún radical, Mauricio Macri o quien sea”.

“Yo quiero transmitir mi convicción de que se puede, de que no hay soluciones mágicas -que requiere un rumbo claro a largo plazo y requiere un plan integral-. Yo no puedo contestar en una línea cómo se baja la inflación, sería un chanta porque es algo complejo y solo la vas a bajar en el marco de un plan de desarrollo”, afirmó.

