El empresario participó del programa Terapia de Noticias, por LN+ 02:16

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de febrero de 2020 • 00:42

El empresario automotriz y CEO de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, participó de Terapia de noticias, por LN+, y opinó sobre las causas de corrupción en el país. "La causa de los cuadernos sirvió para hacer limpieza", opinó.

El industrial destacó que el avance de la causa fue "importante" para el país, porque permitió depurar al Poder Judicial. "Nunca es positiva mucha corrupción, pero es una limpieza que había que hacer para avanzar en algo. Fue importante", analizó Rattazzi.

Y continuó: "Los problemas en la Justicia los tenemos seguro. Ahora veo que están diciendo que [Amado] Boudou era un santo y dicen que lo acusaron injustamente. Yo era muy amigo de él y lo quiero mucho, pero algo habrá tenido que ver. Algo de Justicia tiene que haber. La causa de los cuadernos fue muy buena para la Argentina, fue un momento de limpieza".

Además, contó que es sabido que su multinacional no financia campañas políticas. "Es famoso que yo no puedo dar plata a nadie que tenga que ver con la política. Me interesa que Alberto [Fernández] vea lo que es ejercer el poder que él tiene por elección y que lo refuerce y lo ejerza y que ponga gente buena donde hay poner", dijo.

Y concluyó: "Puede ser que ahora tengamos una vuelta para atrás, pero ahí Alberto, que conoce además la gente, tendría que ponerse fuerte y proponerse arreglar la Justicia. Es fundamental".

Sus dichos sobre Joseph Stiglitz

Ratazzi: "Stiglitz no tiene peso en el mundo" 02:44

Video