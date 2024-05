Lilia Lemoine asumió como secretaria de la Comisión de Ciencias: el video que se viralizó para criticar su nombramiento

Escuchar

El martes por la tarde, la legisladora nacional por La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine fue elegida como secretaria 1° de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. La designación de la exmaquilladora del presidente Javier Milei fue aprobada por mayoría en la reunión que tuvo lugar este martes. Un día después de ser seleccionada para cumplir este nuevo rol en la Cámara baja, usuarios en redes sociales reflotaron videos protagonizados por la diputada en los que habla, entre otras cosas, de terraplanismo, y cuestionaron que haya sido elegida para tener un cargo jerarquizado en la comisión. En diálogo con LA NACION, Lemoine fue escueta: “ Es la clara prueba de que odian a los artistas, más si son mujeres y no son feministas”.

Durante el encuentro de ayer, Gollan avanzó con el cronograma de trabajo estipulado y cedió la palabra a Santiago Santurio, que fue el encargado de dar a conocer la propuesta. “Desde La Libertad Avanza, queremos proponer a Lilia Lemoine. Es especialista en Información de la Tecnología, redes y contenidos. Es diseñadora web con 12 años de experiencia formal en el sector privado de telecomunicaciones, en Fibertel, Hewlett-Packard (HP) e IBM, certificada en ITIL (Gestión y desarrollo de tecnologías de la información) y Compliance (desarrollo de un software en el que se define las normativas legales de una empresa)”, detalló el miembro informante.

Y cerró con una apreciación: “No tenemos dudas de que nos va a representar bien como autoridad de la comisión”. Una vez que Santurio terminó con el uso de la palabra, el exministro bonaerense sometió la propuesta a votación y fue aprobada por mayoría. Tras ser oficializada, Lemoine tomó posición. Durante la reunión, se acordó además “convocar a un encuentro informativo para el 21 de mayo, con el objetivo de invitar a representantes del sector científico y tecnológico, para conocer sus problemáticas y también, escuchar sus distintas propuestas”, según detalla el parte de prensa subido al sitio web oficial del Congreso.

Los comentarios de Lemoine sobre el terraplanismo y un falso alunizaje

Horas después, usuarios en la red social X -antes Twitter- empezaron a difundir segmentos en los que Lemoine expresa ideas de tipo conspirativas, videos con los que se buscó difamar su reciente designación. En uno de los videos que circuló en la plataforma, que fue compartido por la diputada en redes sociales el 31 de enero de 2019, expone: “No existen vuelos comerciales a través del Océano Pacífico. Si la tierra fuera plana, se comprenderían las rutas aéreas mucho mejor”.

“ ¿Por qué los gobiernos del mundo quieren ocultarle a la humanidad que la Tierra es plana y que hay una gran pared de hielo que la circunda? Muy simple. Hay dos razones fundamentales. Una: cuando un animal es encerrado en un campo, se le ponen postes y rejas. Normalmente cuando llega al límite, si tiene comida, agua, entenderá que no puede cruzar y seguirá su vida. En cambio, el ser humano no. Si a vos te dicen que hay una pared y vos no sabes quién la hizo, qué tan alta es, qué hay del otro lado, vas a pasar toda tu vida buscando la respuesta. La angustia general sería tan grande que no podríamos vivir sabiendo que fuimos engañados”.

“La segunda razón es qué pasaría si la ciencia tuviera que dar el brazo a torcer, decir que se equivocó en algo como la forma de la Tierra. La Iglesia, que tuvo choques con la ciencia, reclamaría el poder sobre el conocimiento ya no se seguirían con muchísimos desarrollos científicos y la sociedad involucionaría”, cerró.

Durante el video, Lemoine también habla sobre la posibilidad de que el hombre no haya pisado la Luna y una “falsa” expedición a la Antártida : “La teoría del falso alunizaje es una de las más importantes de la época. Se trató solamente de un montaje escénico. De hecho, en 1956 el almirante Byrd lideró una supuesta expedición a la Antártida. Luego de estar en muchos programas, donde habló sobre el hallazgo de hidrocarburos y minerales para toda la humanidad, todo quedó en nada”.

“¿Cómo es posible que todas las corporaciones, los medios de comunicación, todos los gobiernos hayan renunciado a seguir movilizándose para obtener todos estos fantásticos recursos? Se decía que había un territorio del tamaño de Estados Unidos sin recorrer en la Antártida. Sin embargo, no se supo más nada”, completó.

