“Cristina 2023″: con Amado Boudou a la cabeza, el kirchnerismo comenzó a instalar el operativo clamor

Mientras continúan las repercusiones por el atentado contra Cristina Kirchner, el kirchnerismo duro organizó este sábado, en La Plata, un plenario con referentes de distintos sectores en el que se manifestó un respaldo a la vicepresidenta y, más aún, también se la posicionó para la carrera electoral. Hubo un consenso generalizado de pedir por su candidatura para el 2023, en lo que comienza a ser la insinuación de un operativo clamor.

El exvicepresidente Amado Boudou fue una de las figuras que sobresalió del evento que reunió a varios dirigentes en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Hubo, además, varios miembros del Gobierno como el ministro de Cultura, Tristán Bauer, y la titular del Inadi, Victoria Donda. El exsecretario de Comercio Roberto Feletti, el sindicalista Roberto Baradel y la titular del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, también dijeron presente.

En la jornada participaron intelectuales, periodistas, artistas, y dirigentes de distintos espacios políticos. Se trató de la segunda edición de lo que se denominó un plenario del “Pensamiento nacional-popular” y que en este caso llevó el lema de “Todos con Cristina”. Los distintos oradores hicieron hincapié en los desafíos que tiene el Gobierno por delante, analizaron la situación abierta tras el ataque a la titular del Senado y se refirieron al vínculo con la oposición.

Roberto Baradel asistió al evento.

Los exponentes marcaron la necesidad de profundizar “el diálogo democrático” con otras fuerzas políticas, tal como pidió Alberto Fernández. Sin embargo, subrayaron que debe darse sobre ejes como el lawfare y la reforma judicial, dos asuntos relacionados a la situación judicial de la vicepresidenta, que tiene un pedido de condena a doce años de prisión en el marco de la causa Vialidad.

También pidieron rediscutir la situación de los medios de comunicación, la difusión de los discursos de odio -un tema en el que el kirchnerismo no encuentra hasta ahora una postura común sobre cómo abordarlo en el plano legislativo- y también pidieron ahondar en la injerencia del poder económico en el mapa político.

En esa línea, Amado Boudou, dirigió un mensaje a la oposición. “Tratan de convencernos de que hay que ser racionales e irracionales. Resulta que la racionalidad está a favor del sistema. Quiero plantear que hay tantas racionalidades como intereses. Tenemos que ser capaces de poner sobre la mesa la racionalidad nacional y popular”, demandó ante los asistentes.

Boudou participó de un plenario en La Plata donde se pidió por la candidatura de Cristina.

A su turno, la titular del Inadi, Victoria Donda, puso el foco en la necesidad de sostener la actual coalición oficialista. “Tenemos la responsabilidad histórica de regenerar un futuro posible para nuestros pibes. Tenemos que salir a dar el debate. El Frente de Todos es la herramienta política para ganarle a la derecha”.

En tanto, el dirigente gremial docente Roberto Baradel planteó “discutir una reforma distributiva en la Argentina” y pidió “construir un objetivo común”. “Si llegan a ganar ellos, vienen por las conquistas sociales, por Cristina, es decir, vienen por el pueblo argentino”, aseveró.

Realineamiento

Como contó LA NACION, el ataque del 1° de septiembre aumentó la centralidad de Cristina Kirchner y su gravitación dentro del Frente de Todos. Para algunos sectores, el atentado magnificó el liderazgo de la vicepresidenta y aceleró la reorganización del oficialismo en torno a su figura. Se trata de un fenómeno que se había iniciado luego del pedido de condena en su contra formulado por Diego Luciani.

“La bala que no salió la hizo candidata”, dijo, sin matices, un funcionario de identificación kirchnerista. No obstante, tal como señaló este medio, el operativo clamor del kirchnerismo para que Cristina se postule a la presidencia el año próximo tiene reparos. Algunos creen que, aún si la vice no quiere ir por un tercer mandato por motivos personales o políticos, ella se posicione otra vez como la gran electora del PJ.

Máximo Kirchner Captura

Aquel 1° de septiembre, horas antes del ataque, Máximo Kirchner había manifestado su opinión respecto del futuro político de su madre en una entrevista con El Destape Radio. “Será una decisión de ella. A mí, si me preguntaras como ciudadano o ciudadana, quiero que me gobiernen los mejores, siempre ”. No dudó en responder luego quién es la figura más preparada: “Pero por favor ¿alguien tiene dudas?”.

En aquella oportunidad, el líder de La Cámpora dio su impresión sobre la titular del Senado. “Tengo sensaciones encontradas, vos la ves y está muy bien, hace gimnasia todos los días”, dijo. Señaló que está “híper lucida”, y agregó que frente a “algunos personajes de la oposición que quieren ser candidatos, está diez veces mejor”. “A ella le sobra inteligencia, le sobra coraje”, indicó.