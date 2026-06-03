En un acto en Washington por el atentado a la AMIA, EE.UU. destacó a la Argentina como un aliado contra el terrorismo y el antisemitismo

WASHINGTON.- En un acto desarrollado en esta capital por el 32° aniversario del atentado a la AMIA, en el que murieron 85 personas, funcionarios del gobierno de Donald Trump destacaron a la Argentina como un aliado contra el terrorismo internacional y un “socio fundamental” para combatir el antisemitismo.

El evento, desarrollado en la sede del Instituto de la Paz Donald J. Trump, contó con la presencia del presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, y de su director ejecutivo, Daniel Pomerantz, sobreviviente del ataque, quienes en sus discursos recordaron a las víctimas del atentado terrorista del 18 de julio de 1994 en Buenos Aires.

El asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, en el acto para recordar el ataque a la AMIA, en Washington. Gentileza Embajada Argentina

Luego de la presentación del embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford, se pronunciaron tres funcionarios del gobierno norteamericano, quienes ratificaron el estrecho vínculo de la administración Trump con la del presidente Javier Milei.

“La memoria de las víctimas sigue resonando, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. El recuerdo de la AMIA continúa guiando nuestra labor en la actualidad. Estados Unidos y la Argentina trabajan conjuntamente para hacer frente al terrorismo, desmantelar las redes terroristas —incluyendo las redes jihadistas, los grupos narcoterroristas y el terrorismo de extrema izquierda— y reforzar la seguridad de nuestros ciudadanos”, señaló Gregory LoGerfo, coordinador de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado norteamericano, que lidera el secretario Marco Rubio.

El acto por la AMIA en Washington. Gentileza Embajada Argentina

El funcionario, quien la semana pasada había recordado los ataques contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA en un evento en la embajada argentina en Washington, remarcó que la administración Trump tiene un “compromiso compartido con la seguridad, la justicia y la memoria”.

“Mi responsabilidad consiste en asegurar que la memoria se traduzca en acciones concretas, en colaboración con nuestros socios. Esto implica tres prioridades fundamentales. En primer lugar, la búsqueda de justicia. Debemos llevar a los responsables ante la Justicia. En ese sentido, Estados Unidos respalda dichos esfuerzos y trabaja para negar refugios seguros a los terroristas y a quienes los apoyan. El terrorismo no conoce fronteras ni prescripción”, dijo LoGerfo.

En segundo lugar, destacó el desmantelamiento de las redes terroristas con la ampliación de la cooperación en materia de investigaciones, intercambio de inteligencia y medidas para combatir la financiación del terrorismo. “Juntos, trabajamos para exponer y desarticular las redes financieras y logísticas de Hezbollah en la región, lo cual incluye la colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Argentina y su formidable agencia nacional antiterrorista”, indicó.

El embajador argentino, Alec Oxenford, en el acto por la AMIA, en Washington. Gentileza

LoGerfo sumó en su descripción el aumento de la presión sobre las organizaciones terroristas y sus vecinos, y señaló que la Argentina “es un líder” por su designación de Hezbollah como organización terrorista en 2019; de Hamas, en 2024, y de la Guardia Revolucionaria Islámica, a principios de este año.

“Estas acciones aíslan a los terroristas y les niegan los recursos que necesitan para operar hoy en día”, destacó el funcionario del Departamento de Estado.

El Instituto de la Paz Donald J. Trump, frente a la sede del Departamento de Estado, es el edificio en el que estuvo Milei en febrero pasado, junto a otros mandatarios, la sesión inaugural del Consejo de la Paz que lanzó el líder republicano para la reconstrucción de la Franja de Gaza.

Por su parte, el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, y que la semana pasada fue recibido en la Casa Rosada por Milei, señaló que “no a pesar de su historia, sino precisamente gracias a ella, la Argentina, bajo un liderazgo estratégico, se erige hoy como un referente moral para el mundo“.

“Ya sea trabajando juntos para combatir el antisemitismo mediante directrices globales, o bien construyendo y apoyando a la Argentina, Estados Unidos no tiene actualmente un socio más importante en esta lucha que la Argentina”, resaltó Kaploun, que añadió que 32 años después del ataque a la AMIA, Estados Unidos permanece “junto a la Argentina en la búsqueda de justicia”.

“No olvidamos. Nuestro presidente, nuestro secretario de Estado y todo nuestro equipo mantienen su firme compromiso de llevar ante la justicia a quienes cometen este tipo de actos”, ahondó.

Kaploun también afirmó que en los 32 años transcurridos desde el atentado, la Argentina “se ha transformado”, y de ser un “lugar donde el terrorismo reinó alguna vez de forma suprema, pasó a ser un faro de vida judía”.

En tanto, el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, afirmó que la dirección que ha tomado Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump “implica pasos decisivos y sin precedentes para combatir el antisemitismo”.

“La Argentina es, y ha sido, un socio fundamental en este esfuerzo. El antisemitismo es un fenómeno de alcance global. Por ello, exige una respuesta global para identificar, rastrear, asistir y derrotar a las redes, organizaciones y Estados que encuentran en su fomento un medio para sus fines", señaló el funcionario.

En su discurso, en tanto, Armoza remarcó el reclamo de justicia “que lleva 32 años esperando”, y advirtió que la “impunidad no es solo ausencia de castigo, es también un mensaje peligroso de que el terrorismo pueda actuar sin consecuencias”.

“La presión internacional no es un recurso secundario; cada gesto diplomático importa. Estamos en Washington para sumar una voz más en ese reclamo que debe ser global”, añadió el presidente de la AMIA.

En su presentación inicial, Oxenford señaló que la cooperación entre los gobiernos y los servicios de ambos países “es la garantía más segura de que un 18 de julio no volverá a ocurrir, ni aquí ni en ningún otro lugar”.

Una vez concluidos los discursos, hubo una ceremonia de encendido de velas en homenaje a las víctimas del atentado en Buenos Aires en 1994. Participaron diplomáticos, líderes religiosos y dirigentes de la comunidad judía, entre otros invitados.

Antes del evento en el Instituto de la Paz Donald J. Trump, en la sede de la embajada argentina en Washington se inauguró la exhibición “Recuperando la Memoria: retratos de vida”, del artista Marcos Acosta, para recordar a las víctimas del atentado a la AMIA.