Cristina Kirchner arremetió Espert y acusó a la Corte Suprema de brindarle “protección” a Fred Machado

La expresidenta Cristina Kirchner cargó en duros términos contra el Gobierno y el principal candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia, José Luis Espert, recientemente denunciado en la Justicia por Juan Grabois por supuestamente haber recibido fondos del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico en los Estados Unidos. “No eran anarcocapitalistas, parece ser que eran narcocapitalistas”, chicaneó la exmandataria en un mensaje de audio transmitido en la presentación de la nueva agrupación del PJ “Primero la Patria”.

“Esta semana nos desayunamos con que el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, al que Milei llamaba ‘El Profe’, no solo tiene vínculos con el narcotráfico, sino que su campaña en el 2019 fue financiada por el narco Fred Machado, que hoy cumple prisión domiciliaria en un country en Viedma, provincia de Río Negro”, apuntó Fernández de Kirchner en la grabación.

“Todo está comprobado y documentado, ¿saben dónde? En una causa judicial radicada nada más ni nada menos que en los Estados Unidos”, señaló la exmandataria, algo que denunció Juan Grabois en la justicia argentina, pero que Espert no solo niega: dice que se trata de una campaña para difamarlo en plena campaña.

La titular del PJ dijo que “en un país atravesado por el drama del narcotráfico”, no se puede “evitar contrastar hechos” como la detención de las dos militantes Eva Mieri y Alexia Abaigar, “acusadas de tirar bosta en la casa de Espert”, mientras que el candidato oficialista “no solo camina por la vida sin que nadie le reclame nada”, sino que preside “nada más ni nada menos” que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. “Otra que la casta. No eran anarcocapitalistas, parece ser que eran narcocapitalistas”, sentenció Fernández de Kirchner.

Las declaraciones de la exmandataria se dan luego que Grabois presentara ayer una denuncia contra Espert acusándolo de haber percibido “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.

El dirigente social reclamó que se investigue si los movimientos de fondos “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”, que había sido en 2020, de acuerdo a lo mencionado en la presentación de Grabois, que dice estar basada en la acusación del Fiscal Federal del Distrito Judicial Este de Texas, Ernest González, en una causa contra “Fred” Machado.

En otro tramo de su alocución, la exmandataria le achacó a la Corte Suprema haberle brindado “protección” al empresario acusado. “La extradición del narco Fred Machado, ese que financió a Espert, con quien además compartía vuelos en su avión privado y que fuera solicitada por los Estados Unidos, estuvo cajoneada durante tres años y cuatro meses por la Corte Suprema de Justicia de nuestro bendito país y aún está sin resolverse”, señaló.

“La misma Corte que rechazó en tan solo 70 días y sin tratar los recursos presentados contra la sentencia de la proscripción, de mi proscripción, una semana después que yo anunciara mi candidatura para la tercera sección electoral de la provincia. Bueno, esa misma Corte es la que tiene cajoneada la extradición de un narcotraficante durante más de tres años y siguen sin resolver”, apuntó luego.

Y en esa misma línea retomó: “¿Alguien imagina si esto hubiera pasado con algún candidato del peronismo o del kirchnerismo, como más te guste?”, dijo y volvió a abrir un interrogante retórico: “¿Puede un país encarar un proyecto de desarrollo y crecimiento económico con este Poder Judicial, que en lugar de hacer justicia se dedica a hacer política y de la peor?”.

Por último, la expresidenta volvió a criticar el acuerdo de asistencia financiera del gobierno de Estados Unidos a la Argentina. “Ese endeudamiento que empezó en la época de Macri, como ya no alcanza con los dólares de los acreedores privados, ni del FMI,del BID, del Banco Mundial, de la CAF y hasta del blanqueo, se la gastaron toda, se fugaron todo. Ahora, por primera vez en nuestra historia, Milei endeuda a los argentinos directamente con el Tesoro de los Estados Unidos”, aseguró.

“La imagen patética de Milei exhibiendo el tweet de Trump en una cartulina, como si fuera un premio Nobel, no sólo nos muestra el estado de sumisión a un país extranjero al que hemos llegado, sino que constituye en sí misma un desafío para el peronismo, para el campo nacional popular y democrático”, planteó la expresidenta en tono electoral y aseguró que lo expuesto “constituye un desafío” para la dirigencia opositora.

“Pero no solamente para Primero la Patria sino para que junto con otros compañeros que integran otras organizaciones políticas, sindicales, culturales, movimientos sociales, en profundizar la organización política a lo largo y a lo ancho del país para encarar la tarea de debate y construcción colectiva para volver”, reclamó Fernández de Kirchner.

“No va a ser fácil, pero si entendemos el verdadero problema, tampoco va a ser imposible. Porque, como decía Jauretche, el problema no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro”, concluyó al respecto.

La nueva aparición de Cristina tuvo lugar en la presentación oficial de la nueva agrupación “Primero la Patria”, que busca ampliar la construcción política del peronismo con referentes de todas las provincias, entre los que destacó la asistencia del exgobernador y candidato a senador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, entre otros referentes. Durante el plenario, intervinieron Máximo Kirchner, Nicolás Trotta, Urtubey, candidatos a diputados y senadores nacionales. Tras el mensaje de Cristina Kirchner, la diputada Gisela Marziotta, dijo: “Por delante tenemos una obligación: llenar el Congreso de la Nación de diputadas, diputados, senadores y senadoras peronistas. Necesitamos tener quórum propio para no tener que hacer malabares para tratar proyectos de ley a favor del pueblo”, afirmó.