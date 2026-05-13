Cristina Kirchner salió al balcón y saludó a la militancia que participó de la marcha universitaria
Después de la movilización, un grupo de militantes se acercó al domicilio de la expresidenta, quien respondió con un saludo
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Este martes por la noche, Cristina Kirchner salió al balcón de su casa en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Montserrat, para saludar a un grupo de personas que, luego de participar en la marcha federal universitaria, se dirigieron al domicilio donde la expresidenta cumple su condena en prisión domiciliaria.
Diferentes videos difundidos en redes sociales, mostraron el momento del saludo de la exmandataria. Allí observa el cruce de las calles San José e Hipólito Yrigoyen cargada de personas, con fuegos artificiales y numerosas banderas de partidos políticos, entre las que destacan las de La Cámpora.
Este martes, se llevó a cabo una nueva marcha universitaria. En ese marco, docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron hacia Plaza de Mayo con el objetivo de reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La normativa, aprobada por el Congreso, busca garantizar los fondos para las casas de altos estudios.
En paralelo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificaron a la marcha como “completamente política” y señalaron que la única ley que van a cumplir es “la de presupuesto”.
La convocatoria, encabezada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, convocó “a la comunidad estudiantil, docente, no docente y a la sociedad” y se critalizó en distintos puntos del país.
En el caso puntual de la ciudad de Buenos Aires, las columnas comenzaron a movilizarse al mediodía y la Plaza de Mayo quedó colmada a la hora del acto, que inició a las 17 con el Himno Nacional. En ese momento central de la jornada, se señaló que el Gobierno “incumple la regla democrática y constitucional básica”, en referencia a la situación vinculada a Ley de Financiamiento Universitario.
“Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la repúblicay no permita que el gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario. La trama que nos impulsa se funda en el derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas y la obligación del Estado nacional de financiar la universidad pública", pidieron.
La desconcentración ocurrió cerca de las 18.30, luego de que los oradores terminaran su discurso. Luego de eso fue que un grupo de manifestantes se dirigió a la casa de la exmandataria. “Cristina libre” es una de las consignas que se puede ver en una de las imagenes que circulan en redes sociales sobre la convocatoria que tuvo lugar este martes por la noche.
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