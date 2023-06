Cristina Kirchner, con Sergio Massa: “La verdad de la milanesa”, el chat con un gobernador y otras perlitas del acto

escuchar

Después de aceptar una fórmula de unidad con Sergio Massa como candidato presidencial, Cristina Kirchner, rompió el silencio. En un acto que encabezó junto al ministro de Economía, en su primera aparición pública desde el anuncio electoral, la vicepresidenta dio un discurso con duras críticas a Alberto Fernández y sus funcionarios más cercanos, Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz. “Era necesario construir una lista de unidad” , definió.

“Vivimos en democracia y entre partidos políticos. Hay un proceso electoral en marcha. Los militantes deben haber tomado con sorpresa el viernes. Cómo no va haber sorpresa si nos batieron el parche con PASO, PASO. A mí nadie me firmó un decreto para sentarme en un sillón. Por lo tanto, la democratización de nuestro espacio político, después de la derrota de 2021, y si la verdad es la PASO y pelearnos entre nosotros. Y con el retorno del FMI al país. Me hablan de la estabilización de la economía. Sostuve que era necesario construir una lista de unidad”, siguió.

Cristina Kirchner criticó a Alberto Fernández por insistir con las PASO

“Hasta el Presidente, el presidente de nuestro partido político, se embanderó con las PASO. Debe haber comprensión de contexto”, agregó, en otro dardo a Alberto Fernández.

Así, visiblemente ofuscada por el armado de lo que culminó con el cierre de listas, Cristina Kirchner sacó su celular en busca de un chat con un gobernador. “Miren, yo tengo este teléfono, que es muy impresionante”, dijo, mientras revisaba su iPhone. “Acá tengo uno de los gobernadores que me fue a ver y que, obviamente, le dije que fuera a ver al Presidente”, siguió, y leyó un fragmento de una conversación, en la que un mandatario provincial le indicaba que, de no haber fórmula unificada, lo apoyaría a De Pedro en una PASO.

“Si no había fórmula de unidad -y esto lo sabíamos todos- íbamos a las PASO con Wado de Pedro, así que que nadie se haga los rulos” , protestó la vicepresidenta, y subrayó: “Lo que es importante es terminar con las operaciones políticas que tanto han envenenado a la militancia”.

Otras frases destacadas

“La lista de unidad no era capricho. Lo pidieron 15 gobernadores, los intendentes y hasta la CGT. Pero hasta el viernes, 24 horas antes del cierre, teníamos a la ministra de Desarrollo Social y a nuestro embajador en Brasil lanzando sus candidaturas”

“Me junté con Sergio. Ni con una [pistola] 45 lo iba a hablar a Daniel. No lo iba a obligar. Y le dije a Sergio que si había PASO íbamos a ir con candidato propio, que era Wado de Pedro”

“Era obvio que [Eduardo ‘Wado’ de Pedro] no iba a tener la aprobación del Presidente [para una PASO]”

“Dejen de leer los diarios y salgan a la calle a ver qué pasa con la gente”

CFK a Wado: "No te preocupes"

“Finalmente se resolvió: además de darle dos puestos de diputados a la que competía con Axel [Kicillof] (por Victoria Tolosa Paz) y otra para el ahora canciller [Santiago Cafiero]. Esta es la verdad de la milanesa, en esto terminaron las PASO en la República Argentina ”

” “La política es también conducir el desorden”

“Si no tenés capacidad de transformar, tenés que dar tranquilidad”

“Teléfono para el ministro y candidato [Sergio Massa]. El neoliberalismo quiere avanzar con los derechos, pero les decimos que hay muchos peronistas en la Argentina ”

” “La dirigente que más mide del espacio está proscripta”

LA NACION