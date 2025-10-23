El mensaje electoral de Cristina Kirchner: “El freno a Milei empieza este domingo”

A tres días de las elecciones legislativas nacionales que tendrán lugar este domingo 26 de octubre, la expresidenta Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria por la causa Vialidad, publicó en sus redes sociales un audio contra el gobierno de Javier Milei y criticó el salvataje financiero del swap de US$20.000 millones por parte de Estados Unidos. “El experimento libertario fracasó y todos lo saben”, manifestó la extitular del Ejecutivo.

A través de un audio de más de tres minutos que publicó en su cuenta de X, la exvicepresidenta introdujo: “Este próximo domingo 26 de octubre tenemos una cita decisiva y también una gran oportunidad democrática, porque no elegimos solo diputados y senadores; el voto de ustedes puede ponerle un limite al desgobierno de Milei para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la entrega de la soberanía nacional y con el castigo a las personas que viven de su trabajo o a los que trabajaron toda su vida”.

Fue tras ello que resumió: “El experimento libertario fracasó y todos lo saben. La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios, mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera”.

Además, aseguró que el “jefe de campaña” de Milei es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo esta semana -tras firmar el swap con la Argentina- que ”la Argentina está peleando por su vida" y que “los argentinos no tienen dinero, no tienen nada”.

“La realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos”, marcó sobre eso Cristina Kirchner. “Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia, con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Un salvataje que de solución no tiene nada y de humillación, todo”, apuntó.

Y cerró, en un llamado a votar por la lista de Fuerza Patria: “Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común”.

