Trump planteó la posibilidad de comprar carne argentina para reducir los precios en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de que su país importe carne vacuna argentina como parte de una estrategia para reducir los precios internos. El mandatario prometió que abordará ese tema esta semana con el objetivo de contener la inflación.

Las declaraciones del primer mandatario estadounidense surgen en un contexto en el que los precios de la carne en su país se encuentran en niveles altos por diversos motivos, entre ellos, la sequía y la reducción de importaciones desde México por una plaga que afectó a la producción de carne en el país gobernado por Claudia Sheinbaum.

Trump recibió a Milei en la Casa Blanca la semana pasada, le prometió ayuda económica y sostuvo que espera que los argentinos lo voten en las elecciones de medio término, aunque aclaró que, si pierde las elecciones, no será tan “generoso” con el país.

Estados Unidos ya dio señales de esa intervención en los mercados argentinos, comprando bonos y pesos. El secretario del Tesoro norteamericano también dijo que habrá un swap de monedas por 20 mil millones de dólares y que la ayuda podría ser en total de 40 mil millones de dólares.

Por otra parte, el líder republicano condicionó el apoyo de Estados Unidos a la Argentina en relación a las próximas elecciones legislativas. “Si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos con la Argentina”, advirtió delante de la comitiva argentina que estaba de visita en la Casa Blanca.

La situación llevó a que el Gobierno intentara aclarar que la expresión de Trump se refería a los comicios presidenciales de 2027. Pero un rato después, fue el propio Trump quien precisó que se refería a las elecciones de medio término del 26 de octubre.

“¡Hoy tuve una excelente reunión con Javier Milei! Está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo argentino comprenda lo bien que está haciendo su trabajo y lo apoye en las próximas elecciones intermedias, para que podamos seguir ayudándole a alcanzar el increíble potencial de Argentina. Milei tiene mi respaldo total y absoluto. No les defraudará. ¡Hagamos que la Argentina vuelva a ser grande!“, escribió el mandatario estadounidense, luego de esa reunión, en su red Truth Social.

En tanto, por parte del gobierno argentino, el presidente señaló que “la situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro país. En su defecto nos van a seguir acompañando”, escribió.

Noticia en desarrollo