Ley Bases: el senador radical Maximiliano Abad advirtió que “no habrá dictamen esta semana”

El tratamiento de la Ley Bases podría trabarse en la Cámara de Senadores de la Nación en medio de negociaciones por cambios e incorporaciones entre el Gobierno y la oposición. En este marco, el senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad cuestionó el manejo del diálogo del oficialismo, habló de “falta de gestión de ley” y consideró que “no habrá dictamen esta semana”.

“Después se buscan culpables cuando las leyes no salen, pero no hay gestión de ley de parte del oficialismo. Escuchan pero no actúan en consecuencia para tener su ley, por lo que no creo que esta semana tengan dictamen ”, aseguró.

Así, en diálogo con Radio Rivadavia, indicó que por más que “tomen nota y escuchen”, al gobierno del presidente Javier Milei le hace falta “trabajar para que las cosas ocurran”. “No busquen más culpables, el Gobierno tiene que hacerse cargo en un Senado en el cual no tienen mayorías”, ratificó, y aconsejó: “Tienen que ponerse a trabajar para ver cómo encuentran la síntesis a las distintas propuestas de los bloques, que tienen mucho que ver con perfeccionar leyes. La Argentina necesita leyes que perduren en el tiempo y den seguridad jurídica, porque sino vivimos en un limbo permanente”.

El senador Abad en la comisión de Relaciones Exteriores y Culto junto a Martín Lousteau. Celeste Salguero - Prensa Senado

Y sumó: “Frente a los distintos planteos que se pueden hacer para una mejorar la ley, yo no veo a nadie del oficialismo con lápiz y papel produciendo las reformas y juntando la cantidad de senadores que necesitan para ese objetivo, trabajando como entiendo que debe hacerse para lograr ese objetivo”.

“Si el Gobierno mandó una ley es porque quiere que sea una herramienta jurídica que convierta a la Argentina en un país competitivo con los vecinos. Con eso estoy totalmente de acuerdo, pero hay que cuidar el interés nacional y ese es un tema que se abordó y nadie sintetiza”, analizó, mientras que enumeró otras consideraciones que deberían ser tenidas en cuenta en el tratamiento en la Cámara alta: “El monotributo social tiene que formar parte, porque no podemos mandar a la informalidad a tantas personas sin cobertura; también, en un contexto en donde la clase media viene sufriendo producto de distintas políticas, se incorporan Ganancias. Estoy de acuerdo, pero podemos generar mecanismos de deducción. Hay que ir construyendo políticas a través del diálogo y tener una buena ley en la Argentina”.

Finalmente, el senador se refirió al Pacto de Mayo convocado por el Presidente para el 25 de este mes. “En la Argentina un día hay Pacto de mayo y al otro no. No debe ser fundacional, sino lo que yo denomino reformista: tiene que construirse sobre lo que necesita un Gobierno pero abrirse a planteos de la oposición”, aseveró, y amplió: “ No imagino a la Argentina del futuro sin incorporar en ese pacto a la educación, la lucha contra el narcotráfico y la cuestión social ”.

La designación del juez Lijo

En otro momento, al ser consultado sobre la candidatura del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, que impulsa el gobierno nacional, el funcionario desvió la atención sobre la votación de su bloque y no dio detalles sobre cuáles son sus preferencias.

“El senador es como el juez de un juicio oral: hay acusaciones, defensas y testigos, y luego de eso el juez tiene que evaluar y tomar una decisión”, relató, y sumó: “Estamos en la etapa en la cual se hicieron adhesiones e impugnaciones y el Gobierno tiene que evaluar si envía el pliego. Ahí viene una segunda etapa en la cual comienzan las audiencias públicas y recién al final se toma la decisión”.

“Nosotros estamos en esa etapa y la decisión la vamos a tomar al final con todas las cosas sobre la mesa siendo evaluadas. Hay que evaluar todo el proceso y me gustaría que el radicalismo tenga una posición institucional al respecto”, subrayó.

LA NACION