Financial Times, sobre la interna oficial con Bullrich: “Milei se enfrenta al líder más popular de su gobierno”

Los tironeos de la interna libertaria entre los hermanos Milei y la jefa del bloque de senadores oficialista, Patricia Bullrich, tomaron alcance internacional esta semana con una publicación del diario británico Financial Times. Bajo el título “Milei se enfrenta al líder más popular de su gobierno”, la nota advirtió que las tensiones entre el Presidente y la exministra de Seguridad ponen a prueba la unidad de la derecha de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En un repaso de los cortocircuitos que enfrentaron a Bullrich con el Presidente y su círculo más cercano, el artículo de la periodista Ciara Nugent destacó que, el último jueves, la senadora anunció que impulsaría una ley para revertir parcialmente los recortes a la financiación de las personas con discapacidad. Desde su cuenta de X, la exministra advirtió que la bancada oficialista estaba lista para avanzar con el tratamiento de la norma en la Cámara alta.

Javier Milei, Patricia Bullrich y Karina Milei Fabian Marelli

Bullrich consideró la semana pasada el proyecto “una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa”. En el mismo mensaje, agregó: “El país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”. La publicación volvió a generar suspicacias en el oficialismo, donde interpretaron sus palabras como un nuevo gesto de diferenciación respecto de la Casa Rosada.

“Esta fue la más reciente de una serie de acciones disidentes que han aumentado las expectativas de que esté considerando postularse a la presidencia”, consideró Ciara Nuget, autora de la nota del Financial Times. También recordó que, un día antes, Javier Milei había publicado en Instagram una imagen de un barco en llamas acompañada por la frase: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”. El mensaje alimentó las especulaciones sobre una eventual ruptura entre ambos.

La tensión tiene antecedentes recientes. Como contó LA NACION, el malestar en el Gobierno se profundizó después de que Bullrich reuniera a dirigentes de su entorno político y legislativo para exhibir su respaldo interno y reclamar cambios en la administración libertaria. La difusión de esa fotografía fue considerada por sectores de la Casa Rosada como un desafío a la autoridad presidencial. Cerca de Milei incluso dejaron trascender que la senadora había planteado la posibilidad de competir por la Presidencia en 2027.

Uno de los puntos centrales del Financial Times es el capital político de Bullrich. Según una encuesta realizada a fines de octubre por la consultora de Sergio Berensztein y el investigador Eduardo D’Alessio, y compartida con el diario británico, la senadora registró una imagen positiva del 46% y una negativa del 50%. Milei, en cambio, obtuvo un 33% de opiniones favorables y un 60% desfavorables.

El presidente Javier Milei junto a Bullrich, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la última campaña legislativa Rodrigo Abd - AP

La publicación también recordó que Bullrich aportó votantes de centro al triunfo de Milei en el ballottage de 2023 y que, después de competir contra él en las elecciones presidenciales, se sumó a su gobierno como ministra de Seguridad. Desde entonces, construyó un perfil propio dentro de la administración y se convirtió en una de las pocas voces que cuestionaron públicamente algunas de sus decisiones.

Aunque una persona cercana a la senadora negó al Financial Times que esté pensando en abandonar el Gobierno o lanzar una candidatura propia, el diario consignó que el mes pasado Bullrich afirmó: “Me siento preparada para ser presidenta”. Para los analistas consultados por la publicación, una ruptura no parece inminente, pero la dirigente estaría acumulando argumentos para diferenciarse del proyecto libertario.

El artículo también plantea que una eventual fractura entre Milei y Bullrich podría beneficiar al peronismo, al dividir el espacio de la derecha.