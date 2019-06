Cristina Kirchner, la entrevistada más difícil según Débora Plager

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de junio de 2019 • 21:06

Débora Plager, flamante ganadora del Martín Fierro a mejor labor periodística femenina, reveló en Noticia y media, el programa de Julián Weich en LN+ , algo que nunca había contado: cuál fue su entrevista más difícil. Dijo: una con Cristina Kirchner en el marco del conflicto con el campo por la resolución 125.

"Me habían pedido que no le pregunte por el tema del campo, y yo no podía no hacerlo", relató Débora, que en aquel momento trabajaba en C5N. Hizo la pregunta y Cristina dio por terminada la nota. Enseguida, sus colaboradores le comunicaron a Débora que no debía indagar en la cuestión y por eso la entrevista nunca salió. "Fue una entrevista difícil", concluyó.

La periodista aprovechó su discurso en la ceremonia de los Martín Fierro para manifestar su posición con respecto a la violencia contra las mujeres: "¡No importa si sos verde o celeste, lo que importa es estar todas juntas para luchar contra la violencia!", dijo y dejó en clara su postura en contra de la existencia de una grieta que divida y enfrente a las mujeres.