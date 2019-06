Martín Fierro: la gran noche de la TV premió a los fenómenos populares

Con distinciones para Carla Peterson y Maite Lanata, de 100 días para enamorarse, y varias estatuillas para Sandro de América, Aptra distinguió dos de los ciclos más vistos de 2018 Fuente: Archivo - Crédito: Gentileza Telefe

"Que salga lo mejor que se pueda", dijo Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía (Aptra), anoche, en el comienzo de los Martín Fierro, la ceremonia anual en la que se premia lo mejor de la TV abierta argentina. La frase de Ventura, en medio de un discurso que pareció algo improvisado, sonó más a expresión de deseos que a certeza de lo que pasaría en la fiesta que transmitió Telefe y condujo Marley con mucho entusiasmo de improvisación y poco guion.

Después de dos horas de transmisión de una alfombra roja caótica y con más gritos que gracia, Tini Stoessel se encargó del vistoso número musical de apertura, al que siguió la presentación del conductor, que desde el escenario se ocupó de dejar bien en claro lo que importa en los Martín Fierro: la presencia de las estrellas. Así, antes que nada saludó a Marcelo Tinelli y Susana Giménez y después mencionó los programas más nominados, 100 días para enamorarse, Sandro de América y La voz Argentina, entre otros. Y ese gesto, el del saludo a Tinelli y Giménez, se repetiría durante toda la noche. Cada ganador, como si se tratara de una cuestión de etiqueta, mencionaba al conductor de ShowMatch, que recibiría un homenaje por los treinta años de su programa en pantalla y que ganó el Martín Fierro en el rubro de reality.

"Y que viva la televisión por siempre", exclamó Tinelli con el Martín Fierro en la mano y su entusiasmo estuvo a tono con lo que siguió después. Uno de los rubros más esperados de la noche: mejor actriz protagonista en ficción diaria.

La ganadora resultó ser Carla Peterson por su papel en 100 días para enamorarse. Un reconocimiento merecido para la tira de Underground pero que además aportó a la ceremonia uno de sus momentos más conmovedores, espontáneos y divertidos.

La actriz subió al escenario visiblemente emocionada mencionó los méritos del programa y le hizo una tierna declaración de amor incondicional a Nancy Dupláa-"sos un sol, te amamos, pensé que lo ganábamos las dos,"-, y luego envolvió el Martín Fierro con el pañuelo verde que representa la lucha por la despenalización de aborto. "No me gusta hablar del aborto pero sucede y solo nos pone en peligro a las mujeres. Es una realidad, lleguemos a un acuerdo", pidió Peterson que agradeció al colectivo de actrices argentinas y cerró su discurso volviendo a Dupláa, "te amo desde El agujerito sin fin".

La primera sorpresa de la noche llegó rápido: contra la costumbre que indica que el canal que transmite la fiesta se queda con el premio al mejor noticiero, esta vez el ganador en ese rubro fue Telenoche, el informativo de El Trece. Que también se llevó un galardón por la labor periodística de Nicolás Wiñazki.

De todos modos, pronto Telefe empezó a festejar gracias a los premios que sumaron La peña de Morfi en el rubro de mejor musical y, por el lado de la ficción, los autores de 100 días para enamorarse, Ernesto Korosky, Silvina Fredjes y Alejandro Quesada y Adrián Caetano por la dirección de Sandro de América que más tarde se convirtió en la ganadora en el rubro de mejor unitario y que también sumó otros dos esperados premios cuando Agustín Sullivan, uno de los actores que interpretó a Sandro, se quedó con el galardón para la revelación de la TV modelo 2018 y Antonio Grimau, fue elegido como el mejor actor de unitario por su interpretación del cantante en sus últimos años de vida.

"No me parezco en nada, están todos locos", dijo Grimau que un rato antes junto a Sullivan y su compañero de elenco Marco Antonio Caponi, se habían encargado de presentar el rubro de mejor programa de entretenimientos que ganó La tribuna de Guido. La razón por la que a diferencia de lo que sucedió el resto de la noche, ese premio tuvo presentadores y el resto no, tuvo tan poca explicación como la coordinación entre los actores y Marley que ni siquiera sabía que ellos serían los encargados de abrir el sobre con el ganador.

Las innegables habilidades de Marley como conductor poco pudieron hacer más que improvisar confusos intercambios con los famosos sentados cerca del escenario ante la falta de un guión o una rutina que contemplara algo más que la lectura de las ternas y la entrega de estatuillas.

Bastante mejor producido estuvo el homenaje a los treinta años de ShowMatch, su exitoso ciclo. La elegida para presentar ese momento fue Giménez que aprovechó para confirmar que su programa regresa a la pantalla el domingo 14 de julio. Fue ella la encargada de sorprender a Tinelli anunciando que sus cinco hijos serían quienes le entregarían el galardón.

Emocionado hasta las lágrimas, el conductor recorrió su carrera agradeciendo a todos los que trabajaron y trabajan con él, volvió a recordar a Juan Alberto Badía, a contar la historia de como Gustavo Yankelevich le ofreció la conducción de VideoMatch cuando Gustavo Luterall decidió no estar en el programa y además de bromeó con la posibilidad de que en el futuro podría necesitar que lo contrate América mientras la cámara mostraba a Daniel Vila, el dueño del canal riéndose de la ocurrencia. Y ya bastante contento con la buena cosecha de su emisora. Hacia la mitad de la ceremonia América ya había sumado cuatro premios en los rubros de mejor labor periodística femenina (Débora Plager); panelista (Paulo Vilouta); cronista (Fabián Rubino) y programa periodístico para Animales sueltos y otro como mejor programa humorístico por Polémica en el bar. "Estamos felices de que un programa de humor popular gane de nuevo", exclamó Mariano Iudica.

El premio de mejor programa de interés general quedó en manos de PH, podemos hablar de Telefe. "Es un privilegio hoy en la Argentina trabajar de lo que a uno le gusta", dijo Andy Kusnetzoff al agradecer el primer galardón para el programa que emite Telefe.

100 días arrasó

Sin demasiada lógica televisiva más que la publicidad no tradicional algunos de los galardones llegaban a mano de Marley a bordo de un auto de juguete con auspicio de una compañía de seguros. Así sucedió con el premio que ganó Maite Lanata por su labor como actriz de reparto en la tira 100 días para enamorarse en la que interpretó a Juan, un joven trans en busca de afirmar su identidad.

Teléfono en mano, la joven intérprete leyó un discurso de agradecimiento que incluyó a la asociación de familias diversas y un mensaje de aceptación e inclusión además de abogar por la ley de educación sexual integral.

La tira de Telefe también se llevó el premio a la mejor ficción diaria y el de mejor actor protagonista que ganó Juan Minujín. Como su pareja en la ficción, Peterson, él también aprovechó el agradecimiento para declararle su amor a Luciano Castro, su compañero de elenco y terna.