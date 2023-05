Cristina Kirchner habla hoy en el acto del 25 de mayo: a qué hora es el discurso y cómo verlo

escuchar

Cristina Kirchner será la protagonista del acto del jueves 25 en Plaza de Mayo. La vicepresidenta será la única oradora de la jornada, en la que además de conmemorarse la Revolución de 1810, también se celebrarán los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente. A pesar de la fuerte tormenta anunciada en la ciudad de Buenos Aires para toda la jornada, la movilización se mantiene en pie.

Si bien originalmente el acto iba a ser en la avenida 9 de Julio, se terminó por decidir que la convocatoria fuera frente a la Casa Rosada. “A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner #ImitemosElEjemplo. El jueves los espero a todos y todas en la Plaza de Mayo”, escribió la expresidenta a través de su cuenta de Twitter.

A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner #ImitemosElEjemplo



El jueves los espero a todos y todas en la Plaza de Mayo. pic.twitter.com/Nk2dpfmICK — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 22, 2023

Si bien Cristina será la única oradora, participarán del acto distintas figuras del oficialismo y el peronismo, que ya confirmaron su asistencia, como Sergio Massa. En tanto, el presidente Alberto Fernández estará ausente. Viajará a Chapadmalal para pasar el fin de semana largo tras su participación en el Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires

El discurso de Cristina y la definición de las candidaturas

Hay grandes expectativas para la jornada dado que cada vez está más cerca la fecha para la presentación de los precandidatos a presidente, que es el próximo 24 de junio, y el Frente de Todos aún no definió si se presentará con varios candidatos a las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) ni confirmó quiénes se presentarán.

La discusión no está saldada dentro del bloque oficialista: desde el sector que lideran la vicepresidenta y el ministro de Economía, Sergio Massa, piden acudir a las Primarias con un candidato único del espacio, mientras que el presidente Alberto Fernández y otros funcionarios del Poder Ejecutivo plantean competir con postulaciones que representen las distintas corrientes del espacio.

A pesar del “operativo clamor” que fue impulsado por un sector amplio del kirchnerismo, Cristina Kirchner manifestó en varias ocasiones que no sería candidata “a nada”. Una de sus últimas declaraciones en este sentido fue la carta que dio a conocer el martes 16 de mayo, cuando se cerraba el Congreso del Partido Justicialista (PJ). A través de la misiva, la expresidenta ratificó que no se presentará en las elecciones presidenciales de 2023, y apuntó: “Ya lo dije el 6 de diciembre de 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura”.

Una vez descartada su candidatura, muchos esperan que Fernández de Kirchner anticipe un nombre al cual apoyará en la campaña y durante la votación de las elecciones presidenciales y legislativas del 13 de agosto y el 22 de octubre.

Se esperan definiciones de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner

Entre los posibles precandidatos dentro del Frente de Todos están el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; el ministro de Economía, Sergio Massa; el embajador en Brasil y exgobernador bonaerense, Daniel Scioli; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Juan Grabois, entre otros funcionarios y políticos oficialistas.

Todo lo que hay que saber sobre el acto de Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo

A qué hora habla Cristina Kirchner: la militancia está convocada a partir de las 16

la militancia está convocada a partir de las 16 Dónde habla Cristina Kirchner: será sobre un escenario montado sobre la Plaza de Mayo

será sobre un escenario montado sobre la Plaza de Mayo Cómo seguir el acto de Cristina Kirchner en vivo: se espera que el canal de YouTube oficial de Cristina Kirchner transmita en vivo su discurso, que —además— será seguido en vivo por los diferentes canales de televisión en un día que será feriado debido al homenaje a la Revolución de Mayo, que cumple 213 años

LA NACION