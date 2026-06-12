Cómo van a funcionar los servicios el fin de semana largo

El segundo fin de semana de junio es extendido debido al feriado del lunes 15, en el que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes.

El funcionamiento de los colectivos en el feriado del lunes 15 de junio ricardo-pristupluk-11511

De esta manera, se forma un fin de semana de tres días consecutivos, formado por el sábado 13, el domingo 14 y el lunes feriado.

Dada esta particularidad, los ciudadanos deben saber qué servicios y actividades se desarrollan con normalidad y cuáles estarán limitadas.

Cómo funcionan los servicios en el feriado del lunes 15 de junio

Dadas las características de un feriado nacional, gran parte de la población cuenta con un día de receso y muchas actividades y servicios se verán restringidos o con la modalidad propia de este tipo de jornadas.

Administración pública : las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas durante la jornada.

: las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán durante la jornada. Colectivos : funcionarán con frecuencia de días feriados .

: funcionarán con . Subte y Premetro : tendrán el horario de domingo , lo que implica que la primera formación pasa a las 8 horas y la última hasta las 22 horas, dependiendo la línea.

y : tendrán el , lo que implica que la primera formación pasa a las 8 horas y la última hasta las 22 horas, dependiendo la línea. Trenes : en el feriado, todas las líneas funcionan con cronograma de domingo , lo que implica frecuencias reducidas y modificaciones en los primeros y últimos servicios.

: en el feriado, todas las líneas funcionan con , lo que implica frecuencias reducidas y modificaciones en los primeros y últimos servicios. Supermercados : funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público.

: funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público. Bancos : las sucursales bancarias permanecerán cerradas, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantendrán en funcionamiento los cajeros automáticos , y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.

: las sucursales bancarias permanecerán cerradas, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas , y estarán disponibles las herramientas online como el , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia. Estacionamiento en CABA : está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobús, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy.

: está donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobús, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy. Peajes: los peajes funcionan como en el fin de semana, por lo que tienen como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.

Los supermercados estarán abiertos durante el fin de semana largo de junio JUAN MABROMATA - AFP

Todos los feriados que quedan de 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Junio Lunes 15 de junio Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio) Junio Sábado 20 de junio Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Manuel Belgrano (feriado inamovible) Julio Jueves 9 de julio Día de la Independencia (feriado inamovible) Julio Viernes 10 de julio Día no laborable con fines turísticos Agosto Lunes 17 de agosto Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín (feriado trasladable) Octubre Lunes 12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural Noviembre Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre) Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)