A partir del viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la tarjeta SUBE sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad.

Este beneficio implica un descuento del 100% en los viajes de colectivos de jurisdicción nacional y servicios ferroviarios.

El beneficio incluye viajes en colectivos y trenes Fabián Marelli - LA NACIÓN

Esta medida, que se había anticipado en abril, se concreta en el mes en curso por un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y SUBE.

De esta manera, los beneficiarios podrán utilizar su tarjeta SUBE para viajar sin costo, sin la necesidad obligatoria de presentar el certificado físico al abordar.

El propósito principal de esta implementación es simplificar el acceso a la gratuidad del transporte público.

Según consta en la información oficial, este nuevo sistema resguarda la información personal de los usuarios, minimiza el uso de papeles propensos al fraude y mejora las condiciones operativas para los conductores y operadores del sistema.

Cabe aclarar que este mecanismo convive con la modalidad vigente, por lo cual los pasajeros que lo deseen también pueden viajar mediante la presentación del CUD en formato papel.

Cómo pueden las personas con discapacidad acceder al beneficio de viajar gratis con la SUBE

Para obtener el beneficio, el usuario necesita:

Registrar su tarjeta SUBE a su nombre y vincularla con su número de CUD a través del sitio web oficial de SUBE, función disponible desde el 16 de junio.

Si el beneficio incluye un acompañante, el descuento total queda asociado a la misma tarjeta del titular.

Para finalizar el proceso, la persona debe activar la carga mediante una Terminal Automática SUBE, la aplicación oficial en dispositivos Android con tecnología NFC, o directamente al informar al conductor al momento de subir al colectivo.

Cómo usar el beneficio en colectivos y trenes

En cuanto al uso diario del transporte, el procedimiento varía según el medio. En los colectivos, el pasajero informa su destino al conductor y apoya la tarjeta en la validadora hasta confirmar la operación.

En el caso de los trenes, el usuario apoya el plástico en el molinete al inicio del trayecto para el check-in y repite la acción al finalizar el recorrido para el check-out. Si la persona viaja con un acompañante, debe repetir el procedimiento para registrar ambos pasajes en el sistema.

Para el descuento con la SUBE en trenes, se debe apoyar la tarjeta en los molinetes de ingreso y de salida Soledad Aznarez

Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización del transporte público iniciado recientemente con la apertura a diversos medios de pago. El objetivo oficial es integrar herramientas que logren una gestión más eficiente, reduzcan la carga administrativa para los usuarios y garanticen que la ayuda alcance a los sectores correspondientes.

La implementación del sistema ocurre de manera gradual y coordinada en el Área Metropolitana de Buenos Aires y jurisdicciones nacionales, con la expectativa de extender el alcance al resto del territorio argentino de forma progresiva.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA