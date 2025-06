Cristina Kirchner habló en la previa de la marcha y reclamó a la Justicia que defina si puede salir al balcón o no

La expresidenta Cristina Kirchner habló en la previa de la marcha en apoyo a su libertad y le reclamó a la Justicia que defina si puede o no salir al balcón, en medio de las restricciones que le impusieron para cumplir la prisión domiciliaria en su casa del barrio porteño de Monserrat.

En su descargo, la exmandataria publicó la presentación que hizo su defensa para solicitar la aclaración.

“¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no…“, sostuvo la exmandataria.

“Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido”, acotó, después de que el martes por la tarde le concedieran la posibilidad de cumplir la condena en su departamento con una serie de restricciones y horas antes de que sus seguidores se concentren en la Plaza de Mayo para expresarse contra el fallo de la Corte en la causa Vialidad.

Esta mañana, los abogados de la exmandataria enviaron un documento al Tribunal Oral Federal N° 2 en el que expresaron las dudas sobre cómo debe actuar su representada.

En el texto -que subió a su cuenta de X Cristina Kirchner- se hicieron eco de la medida que impusieron los jueces, al respecto de que la expresidenta se debería “abstener de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

Entonces, advirtieron que se dio un “debate de carácter público” que reflejaron “los distintos medios de comunicación del país” en torno a si Cristina Kirchner “puede o no salir al balcón” del domicilio que fijó en Monserrat, donde por estas horas hay una vigilia en favor de la dirigente detenida.

“Deviene imprescindible que indique si tal comportamiento [salir al balcón] se encuentra prohibido, ya sea en forma total o parcial; y, en este segundo supuesto, cuáles son los alcances de la restricción”, pidieron los letrados al tribunal.

Además, reiteraron que la expresidenta, tanto en esta causa como en otras que le iniciaron desde que dejó el poder, cumplió “con cada una de las obligaciones que le fueron impuestas”, a la vez que se comprometieron a que mantendrá esa tesitura “estrictamente” en esta etapa de ejecución.

Cristina Kirchner en su balcón Hernán Zenteno

“Para que la regla de conducta antes aludida adquiera la debida precisión entendemos que, dadas las consecuencias sancionatorias que podría acarrear su incumplimiento, deviene imprescindible que sea integrada con una indicación específica por parte del órgano jurisdiccional competente. Esto último habrá de dar suficiente claridad a esta cuestión, no solo para nuestra parte, sino también para terceros”, precisaron y pidieron al tribunal que llegue una respuesta sobre el tema “a la mayor brevedad posible”.

Asimismo, adelantaron que podrían “acudir a los organismos internacionales competentes en materia de Derechos Humanos” para reclamar por las ”garantías constitucionales y convencionales" relacionadas a este pedido de aclaración sobre si puede o no estar en el balcón y por las “demás cuestiones vinculadas con el trámite de ejecución penal” que surgen de la decisión sobre la domiciliaria que fijaron los jueces.

Seguidores de Cristina Kirchner se reúnen en la puerta de su casa en la previa de la marcha a la Plaza de Mayo Fabián Marelli

Cuando salió la condena definitiva de la causa Vialidad en su contra -de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos-, la expresidenta se recluyó en su departamento porteño pero usó el balcón como una forma de comunicarse con sus seguidores que llegaron para acompañarla. Desde ahí aprovechó para saludar y hasta bailar.

Sin embargo, el martes fue el primer día de esta seguidilla en el que la exmandataria no se asomó, luego de que fuera notificada y de que el tribunal impusiera las condiciones que debe cumplir si quiere mantener la domiciliaria y no ir a una cárcel común. El tema del balcón no tuvo un apartado, por eso ahora su defensa pide la aclaración.

El grafiti que pintaron en las inmediaciones del departamento de Cristina Kirchner Marcos Brindicci

En las últimas horas, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue la voz cantante por este tema. La dirigente camporista se quejó por que la expresidenta no pueda salir a tomar contacto con los suyos. “¡Les molesta hasta el balcón de Cristina!“, marcó, contra la Justicia.

Mientras la expresidenta hacía sus planteos en redes sociales, distintas vertientes del Partido Justicialista (PJ) y de la izquierda comenzaban a colmar poco a poco el centro porteño para la marcha de esta tarde, a las 14, en la Plaza de Mayo. Esa jornada será la expresión que el kirchnerismo y sus aliados utilizarán para sumar presión al reclamo por la libertad de su jefa política.