Cristina Kirchner durante el acto en Rosario

7 de agosto de 2019 • 19:32

"Vos sabes que yo tengo miedo... pero no, no voy a decir ninguna mala palabra, lo juro", dijo la expresidenta Cristina Kirchner durante el acto de cierre de campaña del Frente de Todos en Rosario, Santa Fe, luego de su discurso. Es que, a pesar de haber terminado, su micrófono seguía abierto.

"Si no [sacan al micrófono], después me graban de la AFI diciendo malas palabras. No, no, no...", dijo la exmandataria en tono de broma, en referencia a las conversaciones difundidas de Cristina Kirchner con el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli.

Cristina y el micrófono abierto 00:27

Video

En esos audios, Cristina maltrataba a Parrilli. "¿Quién habla?", decía Parrilli en una de las grabaciones. "¡Yo, Cristina! ¡Pelotudo!", contestaba la expresidenta.

Durante su discurso de hoy en Rosario, la precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos dijo que hay que trabajar "por la gente común" porque "ningún dirigente político duerme en la calle, ningún dirigente político se queda sin trabajo, ni come una vez al día o salteado".

Luego, introdujo al precandidato presidencial Alberto Fernández, quien aseguró que "nunca más" se va a pelear con Cristina. Fernández encabezará mañana el acto de cierre de campaña en la ciudad de Córdoba, plaza elegida por su poderío electoral, en función de las PASO del domingo y de las presidenciales de octubre.