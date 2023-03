Cristina Kirchner reaparecería en un acto la próxima semana, luego de que se conozcan los fundamentos en el caso “Vialidad”

escuchar

Cristina Kirchner podría reaparecer en un acto público la próxima semana, apenas un día después de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, entregue los fundamentos de su condena en el caso “Vialidad”. De concretarse la presentación, Kirchner volvería a hablar públicamente después de más de dos meses y ocurriría un día antes de la convocatoria en Avellaneda, donde el kirchnerismo se pronunciará contra su supuesta “proscripción” y reclamará que sea candidata.

La reaparición de Kirchner se daría en la sede de Viedma, de la Universidad Nacional de Río Negro con motivo de recibir un doctorado honoris causa, un hecho casi idéntico al que protagonizó el 6 de mayo del año pasado, en Resistencia, Chaco. Entonces estuvo acompañada por el gobernador local, Jorge “Coqui” Capitanich. Esta vez estaría con el senador Martín Doñate, rionegrino y protagonista de una de las principales peleas que lleva adelante el kirchnerismo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación por su designación en el Consejo de la Magistratura.

Cristina Kirchner, con el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga

Inicialmente la información fue dada a conocer por el portal Letra P y pese a que ya es considerado un hecho en distintas terminales del kirchnerismo, cerca de la vicepresidenta evitaban confirmar la información sobre el evento que, de concretarse, se dará un día antes del plenario de la militancia que distintos espacios que conforman el kirchnerismo convocan el sábado 11 de marzo en Avellaneda. Bajo la consigna “Luche y Vuelve” y “Cristina 2023″, está previsto para las 16 en el predio de la UTN en Villa Domínico, una de las localidades que componen el partido del intendente Jorge Ferraresi, otro de los que impulsa que Kirchner vuelva a presentarse como presidenta.

Ese día se conmemoran 50 años de la asunción de Héctor Cámpora al poder y es una fecha en la que desde hace semanas se esperaba la confirmación de un acto para conmemorar el hecho. “Luche y vuelve”, es parte de las consignas que se levantan entorno a la convocatoria que se lanzó este viernes.

La última vez que Kirchner habló públicamente fue a fines de diciembre pasado precisamente en Avellaneda, tres semanas después de haber sido condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En el lapso entre el día del fallo, el martes 6 de diciembre, cuando se expresó luego de que se conociera el veredicto y el 27 de de ese mes, que reapareció, la exmandataria debió suspender dos veces un evento previsto en el CCK donde se referiría, frente al Grupo de Puebla, al tema judicial y el lawfare. Sin embargo, su cuadro de Covid positivo primero y luego el triunfo de la selección argentina en Qatar 2022 con la multitud que salió a la calle trastocaron sus planes y no hubo la muestra popular en apoyo a su condena.

El kirchnerismo sostiene a nivel político que Kirchner está proscripta, algo que no tiene respaldo desde lo técnico, porque su condena no está firme. El mismo 6, Kirchner se corrió de la carrera electoral al decir: “En 2023, no voy a ser candidata a nada, ya no voy a tener fueros” . Luego se comenzó a hablar de proscripción.

El tema ocupa un lugar central en el espacio en general y en la interna del oficialismo en particular. De hecho fue el eje del documento con el que el Frente de Todos salió en la madrugada del viernes 17, tras la denominada “mesa electoral”. Titulado “Democracia sin proscripciones. Unidad para transformar”, el documento abordó el tema de lleno.

El “operativo clamor” para que Kirchner sea candidata en las próximas elecciones ya está en marcha a través de las declaraciones y pedidos de varios referentes de su espacio, como el ministro bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque y su par nacional, Eduardo “Wado” de Pedro, dos hombres de La Cámpora y de extrema confianza de la exmandataria.

“Para mí, Cristina tiene que ser candidata a Presidenta. Estoy a fondo con ella. Si eso pasa, creo que ganamos”, dijo Larroque esta semana. Como contrapartida de esa posibilidad está la indefinición de Alberto Fernández sobre si volverá o no a ser candidato, lo que tensa la cuerda interna.

