Cristina Kirchner refuerza su reaparición pública en un acto con un mensaje para el Gobierno

La expresidenta Cristina Kirchner refuerza esta noche su vuelta a la escena pública con un acto convocado bajo una consigna de abierta oposición a una decisión del gobierno de Javier Milei. En el Instituto Patria, usina política de la que es presidenta honoraria, y en coincidencia con el 105º aniversario del nacimiento de Eva Perón, inaugura el “Salón de las Mujeres del Bicentenario”. Repone así una denominación que dio de baja el Gobierno en la Casa Rosada, cuando el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que, por orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada pasaría a llamarse Salón de los Próceres.

“Estamos en presencia de una fuerza política que tiene un problema con las mujeres. Una diputada muy representativa del sector quiso presentar un proyecto en el cual los hombres podían renunciar a su paternidad, una cosa muy insólita”, afirmó Cristina en el comienzo del acto. “Hace poco, un senador, además de una versión libre de La Bella Durmiente, nos anoticia de que el femicidio no existe, que es un asesinato”, completó la exmandataria.

Cristina Kirchner dio su primer discurso en público tras la asunción de Milei el sábado 27 de abril, en Quilmes, en un acto junto a la intendenta local, Mayra Mendoza, que se leyó en clave interna, además de mostrarla como opositora al Gobierno. Allí, recordó que había señalado, parafraseando a Juan Domingo Perón, que cada peronista “tiene el bastón de mariscal” pero no es para “dárselo por la cabeza a otro compañero”.

Remarcó que el “superávit es trucho” y dijo que Milei tiene prejuicios. “Presidente, se cayó el Muro de Berlín en 1989, ¿De qué comunismo me habla?. Tiene muchos prejuicios, se lo dije el día que asumió. Le dije ‘Colóquese a mi izquierda’; me dijo que era imposible y le dije que se le van a caer muichos prejuicios cuando se sentara en el Sillón de Rivadavia, como se le están cayendo. Todo lo que dan como verdad absoluta no tiene conexión con la realidad”, subrayó

La interna entre La Cámpora (que conduce su hijo, Máximo Kirchner) y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue el telón de fondo de ese acto en el principal distrito bonaerense que gobierna la organización juvenil. El mandatario provincial quedó relegado tanto del escenario como de las fotos. La puja entre los bandos no mermó a pesar de la aparición de Cristina, jefa política de los dos sectores. El sábado, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, presentó en sociedad una agrupación peronista que apoya al gobernador.

