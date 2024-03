Escuchar

Justo en el 8M, el Gobierno anunció que le cambiará el nombre al Salón de las Mujeres de la Casa Rosada por orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Así lo indicó esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa habitual, donde también reveló la nueva denominación que tendrá este sector de Balcarce 50.

Luego de justificar que este salón que había sido inaugurado el 6 de marzo de 2009 por Cristina Kirchner “estuvo diez años abandonado y prácticamente sin tener mantenimiento”, Adorni sentenció: “Efectivamente va a llamarse Salón de los Próceres por decisión de la secretaria general de la Presidencia”.

En marzo de 2020, la gestión de Alberto Fernández había reinaugurado ese espacio en el marco de las actividades por “la Semana de la Mujer Trabajadora”. En ese momento la información oficial recordaba que en 2015 el entonces presidente Mauricio Macri lo subdividió y lo convirtió en oficinas. En tanto, durante el paso de Unión por la Patria (UP), pusieron en marcha también la antesala de Mujeres, Géneros y Diversidad, donde se incorporaron las imágenes de Lohana Berkins, Carlos Jáuregui, María Elena Walsh, Néstor Perlongher y María Florentina Gómez Miranda.

“Yo dije abandonado, no en desuso”, aclaró el portavoz hoy ante las preguntas de los periodistas en rueda de prensa y aseveró que en la Casa Rosada no consideran que si este lugar se llama “de las Mujeres” dé algún “valor agregado” a ese sector de la población. “Que haya un Salón de las Mujeres quizá hasta sea discriminador con los hombres” , pronunció.

De acuerdo a lo que contó Adorni, la idea de la actual gestión es que el recién denominado Salón de los Próceres quede bajo el área de Comunicación que él mismo dirige, comandado por la hermana del Presidente. Sin dar precisiones sobre la funcionalidad que tendrá, deslizó: “El destino... la verdad, no lo sé. Pero entiendo que va a ser museo con los cuadros que había”.

Y frente a los ruidos que puede originar esta decisión justo el 8 de marzo, cuando hay convocadas distintas actividades por el día internacional, con una concentración principal que será en el Congreso de la Nación y se espera masiva, el ladero del presidente Javier Milei remarcó: “Néstor Kirchner tenía 20% de mujeres en el Gabinete; Cristina, 25%; Alberto tenía 18%; y nosotros, 45%. Además esas mujeres están en ministerios importantes: Patricia Bullrich en Seguridad, Sandra Pettovello en Capital Humano, la canciller Mondino, que está reencausando el desastre que han dejado en materia de relaciones internacionales”.

E incluso hasta evocó -sin nombrarlo- viejas expresiones del expresidente Alberto Fernández en X, cuando todavía no había llegado al cargo más alto del Ejecutivo. “Sin ir más lejos voy a recordar algunos tuits donde algún expresidente decía: ‘Guardate el insulto, no puedo contestarte por tu condición de mujer’. Otro que decía: ‘Nena, no es algo que me inquieta lo que vos creas mejor. Aprendé a cocinar, tal vez así logres hacer algo bien. Pensar no es tu fuerte, eso esta visto’”, leyó Adorni.

“Me parece que valorar a la mujer va más allá del nombre de un salón y la verdad es que si hay alguien que valora a las mujeres efectivamente es el presidente Milei. Todos los que pertenecemos a este Gobierno valoramos a la mujer tratando de no discriminarla respecto de los hombres y del resto de la gente”, justificó el funcionario.

