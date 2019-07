Cristina aclaró que lo dijo "en un sentido metafórico" y que "estuvo muy lejos" de querer hacerle una imputación

21 de julio de 2019 • 21:32

Durante la presentación de su libro Sinceramente en Mar del Plata, la expresidenta Cristina Kirchner se refirió a la entrevista que le hizo el periodista Luis Novaresio durante la campaña electoral del 2017. "Yo me sentí interrogada. Solo faltaba que me pusieran un reflector adelante y me hicieran algo desde atrás", dijo la senadora y, en ese momento, hizo un gesto como si le aplicaran una picana eléctrica.

Ante esta acusación, Novaresio anunció en Twitter que en su programa iba a hablar sobre "la imputación de cuasi torturador" que le hizo Cristina. Al leer este mensaje, la expresidenta aclaró: "Quiero decirle que como surge claramente de la exposición y el contexto en que lo dije, lo hice en un sentido obviamente metafórico y para que pudiera entenderse claramente la diferencia en la forma de entrevistar a los candidatos del gobierno y a los candidatos de la oposición".

A continuación, hizo mención al fuerte cruce que protagonizó Alberto Fernández con un periodista de Córdoba. "Es una prueba cabal de lo que quise poner de relieve", señaló.

Así, concluyó su mensaje con un tono conciliador, y dijo: "Pido disculpas si se sintió ofendido, porque estuvo muy lejos mi intención de hacerle ningún tipo de imputación y menos de esa naturaleza de tan triste memoria para los argentinos y las argentinas".