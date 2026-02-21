Aparecen transferencias a otras dos empresas fantasma y los desvíos ya superan los US$50 millones

El 2 de abril de 2024, a las 11:09 de la mañana, la empresa TourProdEnter, contratada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para ser su agente comercial en el exterior, transfirió US$150.000 a la firma Seriva Inc. Un minuto después, giró US$100.000 a Delker Inc, su hermana “gemela”. A las 11:12 de ese mismo día, realizó otro envío de US$150.000 a una compañía, desconocida hasta ahora, llamada Ikane. Las tres sociedades fueron registradas en la misma dirección. Al día siguiente, ocurrió algo similar. A las 11:59 volvió a enviarle dinero a Ikane y a dos de las cuatro empresas creadas en Miami, sin empleados ni actividad verificada, que habían recibido al menos US$42 millones. El universo de las sociedades fantasma sigue creciendo y los desvíos ahora superan los US$50 millones, según reflejan los documentos bancarios a los que LA NACION tuvo acceso.

Durante los últimos cuatro años, TourProdEnter recibió al menos US$260 millones distribuidos en cuentas abiertas en el Citibank, JP Morgan, Bank of America y Synovus. El esponsoreo, como en el caso de Adidas, derechos de transmisión y la organización de partidos amistosos explican, en gran parte, ese nivel de ingresos.

En los papeles, la cara de TourProdEnter es Erica Gillette. Figura como su mánager y autoriza la mayoría de las transferencias, pero tras la primera publicación de LA NACION, la empresa emitió un comunicado firmado por Faroni, exdiputado bonaerense por el Frente Renovador y exdirector de Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Alberto Fernández. “Tenía un rol muy secundario en el directorio porque la empresa estaba manejada por La Cámpora, él era el enviado de Massa, nunca le abrieron el juego”, confirmó una fuente que compartió esa etapa.

Cuatro meses antes de terminar su mandato como director de la aerolínea de bandera, en agosto de 2021, Faroni decidió crear la empresa TourProdEnter junto a su mujer. La firma no tuvo actividad hasta diciembre de ese año. El 8 de ese mes, según los documentos secuestrados por la Justicia en la sede de la AFA de la calle Viamonte, Gillette mandó por correo electrónico una propuesta comercial a los jefes de la AFA. Esa propuesta fue aprobada apenas 24 horas después por el comité ejecutivo de la entidad.

Parte del comité de AFA: Víctor Blanco (Racing), Chiqui Tapia, Carlos Montaña (Independiente) y Pablo Toviggino (tesorero) @Afa

En los hechos, TourProdEnter se transformó en un agente de cobro y recaudó millones de la AFA. ¿Dónde terminó el dinero? LA NACION reveló que cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) constituidas en Miami recibieron al menos US$ 42 millones. Entre sus representantes, todos argentinos, se encontraban un beneficiario de viviendas sociales, otra persona declarada en quiebra y un hombre que había percibido una Asignación Universal por Hijo (AUH).

A casi dos meses después de la primera revelación, ese listado de compañías sospechadas, todas creadas en Miami, ascendió a nueve. De esa manera, el presunto desvío totaliza unos US$51,4 millones entre 2022 y octubre de 2025, cuando la Justicia de Estados Unidos le ordenó a los bancos filtrar la información.

Faroni junto a su esposa X

LA NACION contactó a allegados de Faroni para conocer el motivo de las transferencias, pero al momento de publicación de este artículo no obtuvo respuesta. En un comunicado difundido en diciembre, la firma sostuvo que “es una empresa privada y con autonomía que define con libertad comercial y discrecionalidad sobre los fondos que le pertenecen cumpliendo con la legislación vigente del país de origen”. Y la AFA comunicó que su vínculo con su agente comercial estuvo sometido al “análisis de distintos Tribunales tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”.

Las nuevas empresas detectadas

Dos domicilios en Miami, con “oficinas virtuales”, funcionaron como el primer punto de contacto entre las empresas ya investigadas y las más recientes.

En los registros de TourProdEnter aparece Mafer Trading LLC, que recibió US$1.345.000. Fueron siete transferencias en apenas tres meses. La última se concretó el 30 de diciembre de 2024 a las 11:03. Los documentos reflejan que en ese mismo momento también se concretaron envíos de dinero a María Florencia Sartirana, pareja del tesorero de la AFA. Pablo Toviggino, y a Soagu Services, una de las firmas supuestamente fantasmas.

Mafer Trading fue registrada por una persona identifica como Matías E. Fernández. Sus siglas iniciales conforman al nombre de la empresa (“Ma” por Matías y “Fer” por Fernández). Mismo patrón se había observado en el caso de Marmasch, vinculada a Mariela Marisa Schmalz (“Mar” por Mariela, “Ma” por Marisa y “Sch” por Schmalz).

Matías Esteban Fernández constituyó en la Argentina la sociedad anónima Sfera Global Sports.

LA NACION ya había revelado la existencia de W Trading, donde aparecía el argentino Matías Esteban Fernández, un hombre de 45 años, que fue empleado municipal en Lanús, figuró como monotributista, y hasta figura como beneficiario de una AUH.

Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023, W Trading recibió trece transferencias de TourProdEnter por un total de US$2,3 millones. La firma se cerró en septiembre de 2024. Tres meses antes ya se había creado Mafer Trading, según documentos comerciales.

Al igual que las cuatro sociedades que recibieron US$ 42 millones (Marmasch LLC, Soagu Services, Velp y Velpasalt), W Trading no registró empleados, ni actividad verificada en Estados Unidos, y declaró como domicilio la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, en Miami.

La empresa W Trading se constituyó en 1031 Ives Dairy Road.

Otra empresa que aparece en los registros bancarios es Ikane Inc, registrada en la suite 450 de un edificio de oficinas ubicado en 8333 NW 53 Street, en la ciudad de Doral, el mismo lugar donde se crearon las “gemelas” Seriva y Delker. Las tres fueron disueltas el mismo día: el 9 de enero de 2025.

Pero hay más datos sospechosos. Los giros de dinero desde TourProdEnter a esas tres firmas coinciden en cuatro fechas, del 1 al 4 de abril de 2024. En ocasiones fueron casi simultáneas, con diferencia de sólo algunos minutos. Por ejemplo: 1 de abril, a las 10:46 fue el turno de Ikane; a las 10:49, el de Delker; y a las 10:51, el de Seriva.

En 8333 NW 53rd St funciona un edificio de oficinas. Resaltado Post / Collage

Ikane recibió transferencias desde tres cuentas de la empresa de Faroni: Bank of America, Synovus y City Bank. En total almacenó US$1.180.700.

LA NACION intentó contactarse con representantes de Ikane Inc, a través de un correo electrónico publicado en la página web de la empresa, pero nadie respondió al momento de publicación de este artículo.

Los US$50 millones

De las nuevas empresas fantasma de Miami detectadas hasta ahora, la que más fondos absorbió del presunto desvío es Velpasalt: US$14,7 millones. Al igual que Marmasch y Soagu Services, esa firma fue disuelta tan sólo dos días después de la primera publicación de LA NACION sobre los giros de dinero de TourProdEnter.

Roberto Salice era el titular de Velpasalt. Entre sus antecedentes, aparece una quiebra en 2019 declarada por un juez comercial que le impuso tener que pedir autorización para salir del país y remitió al fuero penal las actuaciones ante la “presunción de fraude”, según consta en las probanzas judiciales que analizó LA NACION.

La pareja de Salice, Verónica López, figuraba como mánager de Velp, una firma que recibió US$3 millones.

Roberto Salice creó Velp LLC

Esta historia también guarda conexión con otra pareja. Ese el caso de Mariela Schmalz, quien figuraba como manager de Marmasch, una empresa que recibió US$13,4 millones, y Alejandro Ojeda Jara, quien estaba al frente de Soagu Services, firma destinataria de US$10,8 millones.

Ambos trabajaban en el centro de Bariloche. Él era empleado de una farmacia y ella trabajaba en un local de decoración, a dos cuadras de distancia. Ninguno de los dos volvió a trabajar luego del escándalo.

Ojeda Jara y Schmalz

La quinta empresa fantasma, W Trading LLC, recibió US$2.297.500 provenientes de TourProdEnter. Las transferencias coincidieron ocho veces con fechas en las que las otras empresas investigadas absorbieron giros.

LA NACION reveló el domingo pasado la existencia de las empresas “gemelas”, Delker y Seriva, destinatarias de US$4,7 millones. Ambas fueron creadas y disueltas los mismos días, compartieron domicilio y sus sitios webs parecen clonados.

La aparición de Mafer Trading e Ikane termina de configurar un rompecabezas de nueve LLC, todas creadas en tres direcciones de Miami. En total recibieron US$51,4 millones. Era dinero de la AFA. Las pruebas están en manos de la Justicia.