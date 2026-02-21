Carignano reivindicó el haber desconectado cables en la sesión y apuntó al bloque libertario

Antes de que el bloque de La Libertad Avanza pidiera su expulsión de la Cámara de Diputados, la legisladora de Unión por la Patria Florencia Carignano reivindicó su accionar durante la sesión por la reforma laboral, donde desconectó los cables del personal taquigráfico para que no iniciara el debate en el recinto. “Lo volvería a hacer para que no se trate esa ley de mier...”, expresó el viernes en declaraciones radiales. También apuntó contra los diputados de la bancada oficialista, a los que calificó de “descerebrados”.

Fue en la antesala del tratamiento de la reforma laboral que se desató el escándalo. Desde Unión por la Patria denunciaban que La Libertad Avanza buscaba hacer un debate acotado, con pocos oradores, y escasas cuestiones de privilegio y homenajes. En ese contexto, varios de los legisladores se acercaron al estrado del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para protestar.

Carignano fue una de las que se aproximó y quedó a metros del escritorio del personal taquigráfico. Tras una rápida evaluación con la mirada, se arrimó y desconectó los cables de una consola de audio. Su accionar fue grabado por la diputada libertaria Lilia Lemoine. En esos videos, se escucha a la legisladora oficialista cuestionar su accionar. “¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Quedaste grabada”, le dijo.

El momento en que la diputada Carignano desenchufa micrófonos para interrumpir la sesión

El viernes por la noche el bloque oficialista solicitó su expulsión de la Cámara baja. Sin embargo, antes de este pedido, Carignano habló con Radio 10 sobre su accionar, que para ese día ya había sido altamente criticado por el oficialismo en redes sociales.

“Es lo que hacen ellos y el personaje cosplayer [Lilia Lemoine] que tenemos sentado. Ella no habla ni participa, sino que filma a la gente. Está con el celular y filma el momento donde nosotros estábamos tratando de que no empiece la sesión porque no se daban las condiciones, no nos querían dar la palabra y nos achicaban los oradores”, expresó.

Carignano sostuvo que, al acercarse al estrado, buscaba evitar que se sancione “una reforma laboral escandalosa y dañina”. “La gente se escandaliza por estupideces y no se da cuenta de que le están robando la vida, porque lo que están haciendo es robar los momentos libres, la vida, la dignidad, el hecho de que tengas que hacer horas extra y no te las paguen. Entonces se escandalizan un poquito por un cable”, reclamó.

La diputada señaló que la presidencia de la Cámara baja estaba “violando el reglamento”, ya que no se había llegado a un acuerdo sobre los lineamientos de la sesión durante la reunión de labor parlamentaria. “Es una vergüenza y la verdad es que estábamos tratando y se negaban, se negaban y se negaban. De hecho, en un momento dado se cayó el quórum y se tendría que haber levantado la sesión y no quisieron. Entonces, ¿qué me vienen a hablar a mí de formas cuando el presidente de la Cámara es el primero que las incumple?“, arremetió contra Menem.

Sobre los cables, marcó que los desconectó pero que los taquígrafos “no estaban escribiendo nada porque era todo un desborde”. “Es como el cable del modem, ¿viste? Que lo sacás y lo ponés. Bueno, lo volví a poner a los dos minutos", justificó.

Y sentenció: “Lo volvería a hacer para impedir que se vuelva a tratar una ley de mier..., nefasta, que va contra los laburantes y contra todo. Es pre-Perón, antes del 45. Le tenés que entregar tu vida al patrón. Dejás totalmente vulnerable al laburante y se escandalizan porque saqué un modem, no sé qué era, un cable que lo volví a poner al instante. El tema es sacarnos del foco de la discusión. Por eso nos ponen enfrente gente descerebrada. Son todos unos descerebrados los que están enfrente”.

Para cerrar Carignano habló sobre su preparación para llegar a la Cámara en relación con los diputados libertarios. “La verdad es que yo tengo una licenciatura, tengo dos másters, uno [lo hice] en Europa, otro en San Andrés. Yo me preparé. Y milité un montón. A mí me parecen mal otras cosas. Me parece mal que sea cosplayer, que se ponga joysticks en la boca, que bebotee, entonces pretendo otras cosas. Son un cachivache”, concluyó.

Bancoa la compañera Florencia Carignano.Asi a secas. PARA QUE SE ENTIENDA.

Pero la banco mas cuando veo la caterva de payasosque puso Milei en diputados pidiendo que la sancionen.En serio? Esas ratas que festejaron sacarle derechos a los laburantes quieren dar lecciones de moral — Pollo López torres (@GustavoLpe68962) February 21, 2026

Durante este sábado, Carignano reposteó varios mensajes de apoyo en sus redes sociales que también contienen críticas al proyecto de resolución del bloque libertario para expulsarla. LA NACION contactó a la diputada de Unión por la Patria esta mañana, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.