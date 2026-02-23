Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Convocados por el Gobierno, Fate y el sindicato se reúnen con más de 900 despidos en juego y posiciones muy distantes
El conflicto por el cierre de la histórica planta de Fate en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, tendrá este lunes una nueva instancia de negociación. A las 12 del mediodía se realizará una audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo - que conduce Julio Cordero-, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por 15 días por el Ministerio de Capital Humano. Será una instancia clave para intentar destrabar una disputa que mantiene paralizada la fábrica y en vilo a más de 900 trabajadores. Por ahora, las posiciones están muy lejos.
Desde la cartera laboral aclararon que el rol del Gobierno será estrictamente formal. “La Secretaría tiene un rol pasivo. El procedimiento es así: primero tienen que conversar las partes, la empresa y el gremio”, señalaron fuentes oficiales. La conciliación obliga a retrotraer la situación al estado previo al conflicto, es decir, a reanudar la actividad mientras continúan las negociaciones.
Martín Menem se refirió al cierre de Fate: “Las empresas tienen que prepararse para competir”
En la previa de la reunión pautada para este lunes entre el Gobierno y las partes involucradas en el conflicto por el cierre de Fate, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que las empresas en la Argentina van a tener que acostumbrarse a “competir” contra productos importados. “Si cerramos importaciones a la larga te va mal”, consideró.
Consultado al respecto, Martín Menem consideró: “Las empresas tienen que competir. ¿Por qué obligábamos a cualquier argentino a pagar el triple de lo que salía un neumático y mantenemos a un grupo de empresarios que intermediaban, cuando la mayoría de los que votaron las leyes [anteriores a la reforma laboral] seguramente iban a Paraguay o Uruguay a comprar las cubiertas?“.
El plan del Gobierno para sostener el dólar y bajar la inflación suma reservas, pero abre el debate sobre la actividad
El banco de inversión Barclays advirtió que la evolución de la actividad económica se convirtió en un “riesgo clave” para el programa de Javier Milei. Pero, más allá de la advertencia y de la preocupación que genera la demora en la reactivación, en el Gobierno no piensan cambiar los planes con los que el Banco Central y el Ministerio de Economía se manejan en estos días.
En el Gobierno sostienen que el endurecimiento monetario forma parte del proceso de estabilización y que, sin la intervención oficial, el tipo de cambio podría haberse apreciado aún más, con efectos potencialmente más contractivos sobre la actividad. La emisión asociada a la compra de dólares, argumentan, es hoy uno de los pocos factores que expanden la liquidez, en un contexto en el que parte de la frialdad económica también respondió a los movimientos de cobertura previos a la elección.