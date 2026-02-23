Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El conflicto por el cierre de la histórica planta de Fate en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, tendrá este lunes una nueva instancia de negociación. A las 12 del mediodía se realizará una audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo - que conduce Julio Cordero-, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por 15 días por el Ministerio de Capital Humano. Será una instancia clave para intentar destrabar una disputa que mantiene paralizada la fábrica y en vilo a más de 900 trabajadores. Por ahora, las posiciones están muy lejos.

Desde la cartera laboral aclararon que el rol del Gobierno será estrictamente formal. “La Secretaría tiene un rol pasivo. El procedimiento es así: primero tienen que conversar las partes, la empresa y el gremio”, señalaron fuentes oficiales. La conciliación obliga a retrotraer la situación al estado previo al conflicto, es decir, a reanudar la actividad mientras continúan las negociaciones.