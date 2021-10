Cristina Kirchner y un video de homenaje que se interpretó como una advertencia interna

Cristina Kirchner no fue al acto de Morón, donde Alberto Fernández fue el único orador. Optó por enviar un mensaje a través de un video cuyo destinatario parece haber sido, paradójicamente, el propio mandatario. La vicepresidenta dejó en claro que para ella los dos temas más acuciantes que debe afrontar el país son la negociación con el Fondo Monetario Internacional y el alza de precios que fogonea la inflación .

El propio Néstor Kirchner fue el encargado de transmitir el pensamiento de Cristina. Es que el video elaborado por el equipo de comunicación de La Cámpora –que buceó en el archivo durante una semana– se apoya en discursos del fallecido expresidente. Así, se lo ve ante diferentes auditorios, con referencias críticas incluso para sus colaboradores: “Muchos de los que trabajaban conmigo se ponían nerviosos y pálidos” , deslizaba en uno de los fragmentos.

¿A quiénes se refería Néstor Kirchner? Seguramente no a su esposa y actual vicepresidenta, a quien reivindicaba como la “compañera” que lo alentaba a “meterle para adelante”. En aquel entonces, Alberto Fernández era jefe de Gabinete . En la primera parte del video, el mensaje gira en torno a las siempre complejas relaciones con el FMI, las que actualmente llevan el Presidente y su ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Me tocó salir al mundo, a poner la cara por la Argentina”, se escuchaba a Kirchner comentar cómo fue la negociación posterior al default de 2001-2002. “Había sectores aquí en la Argentina que decían ‘miren cómo se pelea el Presidente’” , agregaba y de inmediato afirmaba: “Yo no me peleaba por pelearme, ni mucho menos: estaba luchando por los intereses de una Patria que estaba quebrada y fundida y que no quería arrodillarse ante los intereses que la vaciaron”.

Siempre primero Argentina 🇦🇷



Néstor Kirchner 1950-∞ ❤️ pic.twitter.com/gtTGafw53i — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 27, 2021

Como le pasó a Kirchner en aquella oportunidad, ahora es Alberto Fernández el que “sale al mundo” para tratar de componer la relación con el FMI. El Presidente llegará el viernes a Roma, Italia, donde se reunirá con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, en el marco de la cumbre del G-20. En la antesala del viaje, Cristina juzgó oportuno recordar los discursos de su marido fallecido: “Ni claudicar, ni arrodillarnos, salir a defender con hidalguía y dignidad los derechos de los argentinos” , machacaba Néstor Kirchner.

En otro discurso que invocó la vicepresidenta, Kirchner también marcaba su impronta: “No vinimos de paseo, vinimos a gobernar y a ponernos de frente al pueblo argentino; si hay que vivir momentos de tensión, difíciles, viviremos todas las tensiones que sean necesarias para que nuestro país pueda salir adelante”. Cristina reflotó ese espíritu con la recordada advertencia a los “funcionarios que no funcionan” para que se “dediquen a otra cosa”.

Sobre el final del video se incluyó una frase de Néstor Kirchner sobre la inflación, aunque el expresidente no pronunciaba entonces esa palabra prohibida: “Vamos a dar una batalla nacional contra aquellos que quieren encarecer el producto para evitar que los alimentos esenciales lleguen a la mesa de los argentinos” , advertía, y ordenaba: “Primero hay que comer en la Argentina y después exportemos para afuera, pero primero que coman los argentinos”.