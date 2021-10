Nuevo round de Aníbal Fernández contra Sergio Berni: “El dibujito hacételo para vos”

Aunque buscó dejar en claro que las declaraciones de Sergio Berni, no le “mueven el amperímetro” , el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a pasarle factura a su par bonaerense. “Debería haberse hecho el dibujito para él” , sostuvo Fernández, para recordarle al funcionario de Axel Kicillof que le toca una parte de la responsabilidad por la dura derrota del Frente de Todos en las las PASO. De hecho, Aníbal Fernández deslizó que él no era parte de la gestión cuando ocurrió la derrota, aunque tenía un cargo.

Los chispazos entre ambos funcionarios llevan varios días, pero recrudecieron este fin de semana. A raíz del conflicto mapuche, el exinterventor de Río Turbio había cuestionado la semana pasada al ministro de Kicillof por definir los hechos de Río Negro como “terrorismo” y por contradecirlo a él y al presidente Alberto Fernández al afirmar que “es obligación del Estado enviar tropas” a la provincia para colaborar con la resolución del problema. “Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni”, dijo entonces el ministro nacional.

La respuesta de Berni no se hizo esperar, aunque sorprendió la vía elegida: un mensaje de Twitter. “Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero Aníbal Fernández. Ni usted ni el Presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia”, escribió Berni, que aprovechó la oportunidad para volver a criticar al gobierno nacional, recordando la derrota de las PASO.

Poco después de un arranque afectuoso, Aníbal Fernández y Sergio Berni chocaron en público

“Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión”, le dedicó Berni a Aníbal Fernández, para rematar, tocando otro punto sensible: la polémica desatada por el mensaje que el ministro nacional le dedicó al humorista Nik. “¿Fui claro o le hago un dibujito?”, remató el titular de Seguridad en la provincia.

Hoy, entrevistado por Futurock, Aníbal Fernández fue consultado por las críticas públicas que recibió de Berni. Y reveló que el ministro provincial le había anticipado el tuit. “Me mandó un mensaje diciéndome que no iba a contestar (los últimos cruces) y yo le dije ‘metele, si yo no me asusto con estas cosas. Pero si lo que me vas a contestar es eso, porque si la discusión es agraviar o faltarme el respeto conque ‘te hago un dibujito’... Porque yo no estaba en la gestión cuando se perdió esa elección, en todo el caso el dibujito hacételo para vos’ ”, le espetó Aníbal Fernández.

Aníbal Fernández también tildó de “irresponsables” a quienes consideran terroristas los ataques atribuidos a grupos mapuches. “Es mentira que estamos ante la existencia del terrorismo en el Sur. Son calificaciones berretas de marketing de la gobernadora”, agregó, en alusión a Arabela Carreras. “Sergio es amigo mío, no puede hacer eso”, insistió. “Si tiene alguna duda, me puede consultar”, remató.

Tampoco dejó pasar la promesa de Berni de dejar su cargo y abandonar el Frente de Todos luego de las elecciones generales del 14 de noviembre. “Yo nunca jugaría en contra del peronismo. Contra el país no juego, contra el Presidente, menos” , acusó.

Pese a las palabras que le dedicó al ministro bonaerense, Aníbal Fernández deslizó: “Berni y su respuestas no me mueven el amperímetro”.