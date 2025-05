Críticas de Luis Caputo a un artículo de LA NACION

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió en su cuenta de la red social X al artículo de José Claudio Escribano publicado en la edición de LA NACION de este lunes, en el que se cuestionan sus dichos respecto de que el periodismo es “una profesión que tiende a desaparecer”.

A continuación se reproduce de manera textual lo que indicó el funcionario de Javier Milei y la respuesta que dio a ese mensaje el autor del artículo en cuestión.

El tuit de Caputo

“Estimado periodista, la libertad consiste justamente en respetar lo que piensa el otro. Yo respeto que usted no coincida con lo que pienso. Me apena que usted no pueda hacer lo mismo. Entonces, me permito invitarlo también, a que lea ese maravilloso canto de Don Quijote. No tiene por qué hacerlo en voz alta. No quiero pecar de irrespetuoso como usted. Le mando un cordial saludo”.

La respuesta de Escribano

“Estimado ministro:

“No me rindo en la defensa firme de los colegas agraviados por una campaña gubernamental desde hace tiempo en marcha, pero me inclino ante el señorío de su respuesta. No me ha sorprendido usted.

“Agradezco el respeto que manifiesta por lo que pienso. Ese respeto es recíproco. Si una infortunada declaración de su parte me llevó a contestarle con el rigor natural de la polémica entablada, no es porque niegue su derecho a la libertad de expresión. Por el contrario, la nota periodística a que usted refiere procuró reafirmar que me encontrará siempre del lado de quienes luchan contra la instauración de un pensamiento único.

“Nos ha aunado la admiración por el maravilloso canto del Quijote “al más preciado de los dones que a los hombres dieron los cielos”. Vea, usted, ministro, qué diferente habría sido si en lugar de habernos aunado en la exaltación del genio cervantino hubiéramos apelado a un lenguaje tronante y vulgar para vivar por la libertad.

Cordialmente. José Claudio Escribano".