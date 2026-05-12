Peter Thiel se reunió con Luis Caputo mientras el Gobierno termina de diseñar el “Súper RIGI”

El fundador de PayPal y uno de los empresarios tecnológicos más influyentes de Silicon Valley, Peter Thiel, se reunió este martes con el ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de la definición final del denominado “Súper RIGI”, el nuevo esquema de incentivos para grandes inversiones que el Gobierno todavía no envió al Congreso.

La reunión se realizó en el Palacio de Hacienda y también participaron el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. El encuentro fue confirmado por el propio Caputo a través de un mensaje publicado en redes sociales.

“Excelente reunión con @JoseLuisDazaAR, @Kicker0024 y el empresario Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir, con quien dialogamos sobre numerosos temas de actualidad económica y geopolítica”, escribió el ministro.

Thiel estuvo acompañado por Matt Danzeisen, gestor de cartera de Thiel Capital LLC y esposo del empresario estadounidense. La visita se produjo apenas días después de que el fundador de Palantir mantuviera otros encuentros con funcionarios clave del Gobierno de Javier Milei.

El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno junto al empresario tecnológico Peter Thiel Oficina del Presidente

El pasado 23 de abril, Thiel se había reunido con Milei y con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, en un encuentro del que también participaron Danzeisen y Matias Van Thienen, socio del fondo Founders Fund.

La presencia de Thiel en Buenos Aires coincide con el momento en que el Ministerio de Economía trabaja en los últimos detalles del “Súper RIGI”, una versión ampliada y más agresiva del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que el Gobierno busca utilizar para atraer desembolsos en sectores industriales, tecnológicos y energéticos.

El viernes pasado, Caputo adelantó algunas de las características del proyecto. Entre los cambios previstos figura una reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias del 25% al 15% para los proyectos alcanzados, además de un esquema más acelerado de amortización fiscal de las inversiones.

Según explicó el ministro, las empresas podrán amortizar el 60% de la inversión en el primer año, un 20% en el segundo y el 20% restante en el tercero. El nuevo régimen también prevé beneficios adicionales para importaciones y exportaciones.

En el caso de las exportaciones, los proyectos incluidos en el “Súper RIGI” quedarían exentos del pago de derechos desde el inicio de sus operaciones, mientras que en el esquema actual ese beneficio comienza a regir después de dos o tres años, según el tipo de actividad.

Caputo también anticipó que el proyecto incluirá límites a la presión tributaria provincial y municipal. Las provincias adheridas no podrán cobrar más de 0,5% de Ingresos Brutos y los municipios no podrán aplicar tasas sobre las ventas.

Aunque todavía no se definió el monto mínimo de inversión requerido para acceder al nuevo esquema, el ministro aseguró que ese punto quedará establecido antes del envío de la iniciativa al Congreso.

Entre los sectores que el Gobierno busca impulsar aparecen el refinamiento y laminado de cobre, la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, fertilizantes y datacenters.

La visita de Thiel también volvió a alimentar especulaciones dentro del mercado sobre un eventual interés de compañías vinculadas al ecosistema tecnológico y de inteligencia artificial en la Argentina, especialmente en áreas asociadas a energía, infraestructura digital y procesamiento de datos.

Thiel, de 58 años, construyó una fortuna estimada en unos US$27.000 millones como cofundador de PayPal y uno de los primeros inversores de Facebook. También es propietario de Palantir Technologies, firma creada con apoyo de la CIA que desarrolla plataformas de análisis de datos utilizadas por agencias de defensa, inteligencia y organismos estatales de Estados Unidos.