Cuadernos: contadores de la AFIP ratificaron que hubo movimientos irregulares en las empresas investigadas

El juicio oral por los cuadernos de las coimas volvió a internarse en la contabilidad de las empresas alcanzadas por la investigación. A partir de los testimonios de contadores de la AFIP que intervinieron en la elaboración de informes incorporados al expediente, durante la audiencia se expusieron nuevas irregularidades detectadas en los movimientos financieros de compañías del grupo encabezado por Electroingeniería.

Pedro Mario Majul, exjefe de la AFIP y uno de los profesionales que declaró durante la jornada, se refirió a un informe que supervisó y firmó en 2018, en el que se detectaban giros millonarios de divisas al exterior, operaciones de contado con liquidación sin justificación aparente y una transferencia directa a un funcionario público.

Entre los movimientos analizados por él en el informe figuran giros realizados durante 2011 por Electroingeniería, Grupo Eling e Integración Eléctrica Sur Argentina, de los empresarios Gerardo Luis Ferreyra y Osvaldo Antenor Acosta, por US$3,5 millones, US$2,35 millones y US$2,3 millones, respectivamente.

Ferreyra, al ser trasladado a Comodoro Py en 2018 Archivo

Según el trabajo, vuelto a exponer hoy en el juicio oral, los giros pasaron por el sistema bancario formal, a través de cuentas del Banco Nación en Nueva York, pero no aparecían identificados en la documentación contable de las empresas.

Otro de los movimientos examinados ocurrió en septiembre de 2012. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, US$85.000 provenientes de operaciones de contado con liquidación fueron destinados a cuentas de terceros “sin una justificación aparente”. La mitad de ese dinero, US$42.500, terminó acreditada en una cuenta de Oscar Alberto Santarelli.

Santarelli, según el informe, era titular de una cuenta en la sociedad de bolsa Dracma y había ocupado distintos cargos públicos en Córdoba: presidió la Agencia Córdoba Turismo, fue ministro de Obras Públicas y tuvo funciones en la lotería provincial. Más tarde fue electo intendente de Villa General Belgrano.

“Se mencionó -dijo el contador Majul- porque es una derivación de unos fondos para los que no encontramos nosotros, con los elementos que hemos tenido a la vista, algún tipo de motivo”.

Tramo final del juicio

La audiencia que hoy reactivó el debate oral de Cuadernos -frenado una semana por feria judicial- se inscribe en un tramo del juicio que tiene como protagonistas a contadores y técnicos de la ex-AFIP que intervinieron en la investigación a pedido del fallecido juez Claudio Bonadio.

La jornada comenzó con la declaración testimonial de un contador del área de grandes contribuyentes de ARCA, Juan Carlos Santos. Su citación estaba prevista para el 7 de julio, pero un insólito error llevó a esa audiencia al testigo equivocado, un homónimo que no tenía relación alguna con el caso.

El contador Juan Carlos Santos

Santos, el contador que declaró hoy, aseguró no recordar ninguno de los informes que firmó sobre las empresas investigadas. “En los informes no intervengo. Ni los leo”, sostuvo el contador, que fue director y subdirector de la agencia.

El contador afirmó que su intervención, en el rubro legal, se reducía a que las respuestas del organismo lleguen a la Justicia dentro del plazo requerido.