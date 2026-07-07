El insólito error que trajo a un testigo equivocado al juicio de los cuadernos de las coimas

Una desinteligencia en los mecanismos judiciales sumió en el desconcierto a todas las partes del juicio oral por los Cuadernos de las Coimas.

Un contador que trabajó en la AFIP en 2018, llamado Juan Carlos Santos, debía presentarse este martes como parte de la ronda de testimoniales que buscan iluminar los presuntos desmanejos de los empresarios investigados.

Pero el hombre que subió al estrado, que vino desde el exterior para cumplir con la cita judicial, no era la persona que la fiscalía quería escuchar, tal como quedó demostrado en el inicio de su corta declaración.

-Buenos días, contador Santos. Quería preguntarle si trabajó en la AFIP, hoy ARCA -preguntó la acusación.

-No -dijo el hombre.

-Año 2018, ¿no trabajó en la AFIP? -insistió la fiscalía.

-No.

Tras el breve intercambio, Santos comprendió que no era a él a quien querían sentado en la Sala Auditorium de Comodoro Py. “¿Puede aclarar algo? Se equivocaron de Juan Carlos”, dijo.

Ante las preguntas del tribunal y la fiscalía que buscaban aclarar la situación, el hombre relató que su convocatoria para declarar como testigo en el juicio no estuvo acompañada de ningún tipo de explicación y que él se limitó a cumplir con el llamado.

“Usted nunca trabajó en la AFIP?”, insistió, perplejo, el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori. “En DGI, creo que en el año 79, estuve tres días y me fui”, contestó.

El tribunal le ofreció las disculpas del caso y el testigo se retiró. La citación del contador que sí se desempeñó en la AFIP quedó postergada y el juicio entró en un breve cuarto intermedio a la espera del segundo testigo de la jornada, Lorena Bogosian, también contadora de la AFIP.

El bloque de testigos convocado por la fiscalía apunta a reconstruir el recorrido del dinero dentro de algunas de las empresas investigadas en la causa Cuadernos, en la que Cristina Kirchner está acusada como la jefa de un esquema de recaudación de coimas.

A través de contadores, funcionarios y exfuncionarios de la exAFIP -hoy ARCA-, la fiscalía busca incorporar al juicio el testimonio de aquellos profesionales que revisaron maniobras contables, movimientos bancarios o retiros en efectivo de algunos de los empresarios investigados.

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