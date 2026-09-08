Cuadernos de las coimas: otro empresario aseguró en el juicio que el financista de los Kirchner le exigió dinero para destrabar pagos de obra pública

Otro empresario del sector vial declaró en el juicio oral por cuadernos de las coimas que Ernesto Clarens, el financista del matrimonio Kirchner que oficiaba de puente con el empresariado, le exigió dinero para destrabar pagos de obras.

“Nos hicieron requerimientos dinerarios a los que nosotros no accedimos”, sostuvo Jorge Cibraro, de la empresa vial ICF. Durante el periodo investigado (2003-2015), la firma mantuvo cuatro contratos de obra pública con los gobiernos kirchneristas.

Cibraro dijo que concurrió a una oficina del centro porteño, en Maipú y Sarmiento, y luego a otra, en Puerto Madero, y sostuvo que Clarens le dio a entender durante esos encuentros que “si hacía determinados aportes podría llegar a colaborar a disminuir los atrasos”.

El financista Clarens, cuando fue indagado en Cuadernos

Las direcciones de ambos lugares coinciden con una de las oficinas en las que el propio Clarens dijo operar cuando declaró como arrepentido y admitió su rol como recaudador y nexo.

Al ser consultado hoy sobre si el financista mantenía vínculos con el mundo de Vialidad, Cibraro dijo: “Debido a sus dichos, sí; en la realidad no lo sé”.

Es el segundo testigo que en 20 días ofrece un relato similar ante el Tribunal Oral Federal 7. Hace tres semanas, Héctor Carreto, de la constructora Equimac S.A., sostuvo que había mantenido una reunión con Clarens con la intención de destrabar pagos atrasados en la obra pública.

Carreto, sin embargo, no llegó tan lejos como hoy lo hizo el testigo Cibraro, que sí ratificó los pedidos de dinero.

Es un capítulo del juicio en el que se revisan las obras de los 6 corredores viales y los supuestos cobros de retornos en el ámbito de las concesiones por peaje de las rutas nacionales.

Miguel Marcelino Aznar

Una de las defensas más activas en este tramo es la del empresario Marcelino Aznar, de la firma Decavial. Aznar estuvo a cargo de uno de los seis corredores viales y, como arrepentido, admitió el pago de coimas, pero también se lo acusa de haber organizado los pagos de todo el sector, algo que él niega.

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