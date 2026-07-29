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Cuadernos: surgen más coincidencias entre la confesión del financista Clarens y los retiros de dinero de las empresas

Un contador de la ex-AFIP señaló concordancias entre las fechas mencionadas por el “cambista” cercano a los Kirchner cuando declaró como arrepentido y los movimientos bancarios realizados por representantes de constructoras

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Mariano Barbieri, contador de la exAFIP, declaró en el juicio por los cuadernos de las coimas
Mariano Barbieri, contador de la exAFIP, declaró en el juicio por los cuadernos de las coimas

Una nueva declaración en el juicio oral de los cuadernos de las coimas expuso coincidencias entre las fechas y los montos de las presuntas coimas pagadas a funcionarios y los distintos movimientos de dinero de algunas de las empresas constructoras investigadas.

El contador Mariano Barbieri, que encabezó un equipo de investigación de la ex-AFIP y participó en la elaboración de informes incorporados a la causa, declaró durante más de dos horas ante el Tribunal Oral Federal N.º 7.

Durante su exposición, señaló coincidencias entre algunas de las fechas mencionadas por Ernesto Clarens -el financista que declaró como arrepentido, cobró algunos de los pagos y fue nexo con la familia Kirchner- y los retiros de dinero efectuados por representantes o dueños de las compañías bajo análisis.

“Son coincidencias entre lo que manifiesta Clarens y las circulaciones efectuadas a los bancos por los retiros por ventanilla”, explicó Barbieri, quien contó que no todas las entidades respondieron de manera exhaustiva a las consultas.

Entre las empresas analizadas figuran Alquimac, JCR S.A., Luciano S.A., Benito Roggio, Vialco, Rovella Carranza, José Cartellone y Luis Losi.

Uno de los movimientos señalados fue un retiro de $1 millón realizado por Jorge Sergio Benerol, de JCR S.A, el 24 de octubre de 2013 en una sucursal del banco HSBC. También se mencionó otra extracción de $500.000 efectuada por el dueño de la firma, Rubén Relats, el 6 de diciembre de ese mismo año.

Algunos de los movimientos detectados en el informe
Algunos de los movimientos detectados en el informe

Al referirse a los movimientos vinculados con Juan José Luciano, Barbieri sostuvo: “Hay una concordancia entre la fecha que dice Clarens y los movimientos bancarios de ese día”.

El testimonio formó parte de la serie de declaraciones de empleados y exfuncionarios de la AFIP convocados al juicio para explicar los informes patrimoniales, bancarios y contables elaborados durante la investigación.

“Informamos todos los movimientos dinerarios notificados sin hacer un juicio de valor al respecto”, dijo sobre su trabajo el contador.

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