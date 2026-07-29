Cuadernos: surgen más coincidencias entre la confesión del financista Clarens y los retiros de dinero de las empresas

Una nueva declaración en el juicio oral de los cuadernos de las coimas expuso coincidencias entre las fechas y los montos de las presuntas coimas pagadas a funcionarios y los distintos movimientos de dinero de algunas de las empresas constructoras investigadas.

El contador Mariano Barbieri, que encabezó un equipo de investigación de la ex-AFIP y participó en la elaboración de informes incorporados a la causa, declaró durante más de dos horas ante el Tribunal Oral Federal N.º 7.

Durante su exposición, señaló coincidencias entre algunas de las fechas mencionadas por Ernesto Clarens -el financista que declaró como arrepentido, cobró algunos de los pagos y fue nexo con la familia Kirchner- y los retiros de dinero efectuados por representantes o dueños de las compañías bajo análisis.

“Son coincidencias entre lo que manifiesta Clarens y las circulaciones efectuadas a los bancos por los retiros por ventanilla”, explicó Barbieri, quien contó que no todas las entidades respondieron de manera exhaustiva a las consultas.

Entre las empresas analizadas figuran Alquimac, JCR S.A., Luciano S.A., Benito Roggio, Vialco, Rovella Carranza, José Cartellone y Luis Losi.

Uno de los movimientos señalados fue un retiro de $1 millón realizado por Jorge Sergio Benerol, de JCR S.A, el 24 de octubre de 2013 en una sucursal del banco HSBC. También se mencionó otra extracción de $500.000 efectuada por el dueño de la firma, Rubén Relats, el 6 de diciembre de ese mismo año.

Algunos de los movimientos detectados en el informe

Al referirse a los movimientos vinculados con Juan José Luciano, Barbieri sostuvo: “Hay una concordancia entre la fecha que dice Clarens y los movimientos bancarios de ese día”.

El testimonio formó parte de la serie de declaraciones de empleados y exfuncionarios de la AFIP convocados al juicio para explicar los informes patrimoniales, bancarios y contables elaborados durante la investigación.

“Informamos todos los movimientos dinerarios notificados sin hacer un juicio de valor al respecto”, dijo sobre su trabajo el contador.