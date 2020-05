El juez federal tiene cinco denuncias acumuladas en el Consejo de la Magistratura Fuente: DyN - Crédito: EZEQUIEL PONTORIERO

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de mayo de 2020 • 15:57

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral acumuló cinco denuncias en el Consejo de la Magistratura, que fueron presentadas en su contra entre 2017 y 2019. Hoy, a instancias del kirchnerismo, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo aprobó, en una sesión virtual, un dictamen firmado el año pasado por el consejero radical Juan Pablo Más Vélez que pedía desestimar estas acusaciones .

Incremento patrimonial

Esta denuncia fue presentada por el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, quien señaló que "el juez federal Canicoba Corral tendría un incremento patrimonial sospechoso e injustificado, así como también vinculaciones con empresarios de diversos rubros, muchos de los cuales se encuentran acusados de corrupción".

En este expediente se lo señala por haberse subido, varias veces, a aviones privados, tanto del empresario Gustavo Elías como de la familia Werthein para viajar a Uruguay, y se señala la posibilidad de que tales vuelos aéreos impliquen una situación patrimonial injustificable y una serie de vinculaciones indebidas. Esta es la única acusación que no quedó alcanzada por el dictamen para desestimar las denuncias contra el magistrado.

Enriquecimiento ilícito

En mayo de 2018, el diputado nacional y consejero de la magistratura Pablo Tonelli denunció a Canicoba Corral por enriquecimiento ilícito. Tonelli señaló en la denuncia: "el juez Rodolfo Canicoba Corral y su esposa son dueños de por lo menos tres propiedades por u$s 2 millones: un semipiso en la zona más exclusiva de Palermo, una casona en Vicente López y un terreno en Uruguay".

Mal desempeño y pedido de sobornos

El sindicalista Omar "El Caballo" Suárez impulsó dos denuncias contra Canicoba. Una, por supuestas irregularidades en el trámite de la investigación contra el gremialista, fue desestimada in límine por el Consejo. La otra, de 2018, fue una acusación de mal desempeño y cohecho . Detenido por orden de Canicoba en la causa del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) , el sindicalista denunció que el magistrado le habría pedido un soborno millonario a su familia para concederle el beneficio de la prisión domiciliaria .

Sobresueldos

El ex perito contador de la Corte Suprema Alfredo Popritkin denunció al magistrado por el supuesto cobro de sobresueldos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Popritkin intervenía como perito en una causa a cargo de Canicoba Corral. El magistrado lo apartó de ese expediente y Popritkin cuestionó que esa decisión no fue argumentada. En la misma denuncia dijo que tomó conocimiento "de manera casual" -a través de una lista que manejaba el exministro de la Corte Suprema Carlos Fayt- de que Canicoba corral "percibía una suma de u$s 14.500 mensuales por encima de su sueldo, provenientes de la SIDE".