Un polista le reclama a Toviggino US$50.000 por la venta de un tractor que dijo que nunca le pagó

Un jugador de polo de Saladillo, provincia de Buenos Aires, denunció que le vendió al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, un tractor valuado en 50.000 dólares. Dice que nunca le pagó y que Toviggino, en lugar de reconocer la deuda, lo denunció por fraude porque dijo que nunca le entregó esa maquinaria agrícola.

La historia es la de Fabián Gustavo López, un jugador de polo de Saladillo, que vivió un tiempo en Europa y ahora regresó al país, donde vende caballos de polo.

López le dijo a LA NACION que en 2019 publicó en Mercado Libre un tractor Zanello articulado modelo 1984 y que lo compró Pablo Toviggino en 50.000 dólares.

Gustavo López, denuncia a Toviggino

López hoy recuerda: “Yo no sabía quién era Toviggino, me dijo que lo busque en la AFA: no desconfié. ¡Imaginate! Me dio cheques de él mismo y me pidió que le mande el tractor camión en Santiago del Estero”.

“Compraron el tractor sin verlo. Yo vendo caballos, lo primero que hago es mirarlos. No sabía ni si arrancaba”, contó López.

Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de AFA, respectivamente AFA

Recibió cheques diferidos firmados por Toviggino y con el sello como socio gerente de HT , la empresa de Santiago del Estero que es dueña de un lujoso hotel y spa,y certificó la firma en una escribanía de la vuelta.

En Saladillo, López esperó que le mandaran el camión de Santiago del Estero y cargó el tractor en el carretón, sobre la ruta cerca del peaje.

López, feliz con sus cheques, fue a la agencia de autos y cambió su Volkswagen Amarok por una RAM para llevar los caballos. La pagó la mitad de lo que vendió el tractor y entregó los cheques.

El cheque que le firmó Toviggino a López

El dueño de la agencia de autos, cuando quiso cobrar los cheques al mes, se encontró con que no podía hacerlo porque el banco tenían una orden de no cobrarlos.

“Traté de ubicar a Toviggino, de que me pague, hasta que me llama un fiscal de Santiago del Estero a mi teléfono para que me presente en la provincia por una denuncia de estafa que me había hecho Toviggino a mí”, se indigna hoy López.

López viajó a Santiago del Estero con un abogado que lo defendió ante la fiscalía, donde le reclamaban que no había entregado el camión: “Le dije al fiscal que pida las cámaras del peaje, que hay fotos del tractor cargándose en el camión, que pida los peajes desde Saladillo a Santiago del Estero”.

“Casi me meten preso. Le dije al fiscal: ‘No seas malo, no me jodas, que te cuesta pedir las cámaras’”, dice López.

No le hicieron caso. Dijo que quien lo denunció es el abogado Juan Pablo Beacon, que trabajó en la AFA y cuyo apellido aparece asociado a las empresas y lujosas propiedades que investiga la Justicia.

Dijo que mediante ese abogado le reclamaba el pago a Toviggino, sin que le devolviera el dinero. Envió abogados, que fueron amenazaron, dijo. No abandona la esperanza de poder recuperar el dinero.

Uno de los cheques que conserva López es del Banco Patagonia, del 6 de agosto de 2018, para cobrar el 15 de agosto de 2018. Es por 450.000 pesos y está firmado por Toviggino y sellado.

El abogado Juan Pablo Beacon, exdirector general ejecutivo de la AFA, aparece como administrador suplente en la sociedad Wicca S.A.S., junto con la exsecretaria de finanzas de la AFA María Florencia Sartirana.

A nombre de esa firma llegaban las expensas de dos lotes y una casona del barrio Ayres Plaza de Pilar, allanado la semana pasada en relación con la supuestas propiedades de dirigentes de la AFA.

Esa misteriosa sociedad también era dueña, al menos según los registros del barrio, de otra casa ubicada a un costado de la mansión.