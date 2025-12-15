Javier Milei agiliza el reparto de fondos de ATN a los gobernadores para que le aprueben el presupuesto

CÓRDOBA.- En una semana crucial para La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso por la posibilidad de avanzar con el presupuesto para 2026, el Gobierno aceleró el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Hasta el viernes pasado, el monto distribuido en el mes en curso ya supera a los enviados en los últimos cinco en conjunto. El total pagado suma $43.000 millones que llegaron a tres distritos: Tucumán, Misiones y Chaco.

El oficialismo intentará el miércoles próximo darle media sanción al presupuesto 2026 y a los proyectos de “inocencia fiscal” y a la prohibición por ley del déficit fiscal. Entre hoy y mañana, la LLA prevé debatir en comisiones las iniciativas para votarlas pasado mañana en el recinto.

Estos días son una prueba de fuego para los contactos con los gobernadores del ministro del Interior, Diego Santilli. Los mandatarios están dispuestos a dar el apoyo en general al presupuesto, aunque hay disidencias en particular.

En lo relativo al reparto de ATN, según el análisis de la consultora Politikon Chaco sobre datos oficiales, en lo que va de este mes, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo captó $ 20.000 millones el miércoles pasado, mientras que el viernes el ministerio de Economía de la Nación le pagó a Misiones (Hugo Passalaqua) $ 12.000 millones y al aliado electoral Leandro Zdero, de Chaco, otros $ 11.000 millones.

El dato es que otras tres provincias recibirán fondos en breve, ya que están devengados: Catamarca, $ 10.500 millones; Entre Ríos, $ 7000 millones y Salta, $6000 millones.

”Santilli estará abocado 100 por ciento a la estrategia parlamentaria. Estará presente todo el tiempo en el Congreso, tanto con Martín Menem como con Patricia Bullrich, en línea directa con los gobernadores, diputados y senadores para conseguir los votos del presupuesto, inocencia fiscal y el avance parlamentario de la reforma laboral", indicaron voceros del Ministerio del Interior.

Esta vez, el diálogo abierto por el funcionario nacional recibió un impulso en dinero. En noviembre, el Gobierno no distribuyó ATN, con lo que fue el único mes del año cuya ejecución fue de cero pesos. El mes con el mayor monto pagado había sido mayo, con $ 21.000 millones totales, por lo cual el parcial pagado de diciembre ya supera con creces ese nivel, siendo el mes récord de distribución de recursos en concepto de ATN no solo para este 2025 sino para toda la era de Milei.

Con los datos parciales de diciembre, hasta el momento son 15 las provincias que recibieron ATN en el año, lideradas por Tucumán con $ 35.000 millones, seguido por Misiones con $ 19.000 millones y Chaco y Neuquén, con $ 18.000 millones en cada caso.

Sin embargo, una vez que se paguen los fondos devengados a Salta y Entre Ríos, estos pasarán al segundo lugar junto a Misiones, totalizando $ 19.000 millones en cada caso.

Los apoyos de los gobernadores Jaldo, Passalaqua, Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) son considerados importantes por el oficialismo. Se trata de disidentes del peronismo que en la primera parte del año actuaron, en general, como aliados de LLA en el Congreso. Son dirigentes del PJ que se abrieron del kirchnerismo.

El Fondo ATN acumuló $860.115 millones hasta noviembre y con lo que ya se pagó en diciembre le queda un remanente importante sin ejecutar. El Cogreso sancionó este año una nueva ley de distribución de estos aportes, que se conforman con un porcentaje de la coparticipación, pero Milei la vetó, aunque luego los legisladores la ratificaron.

Sin embargo, la decisión del Poder Ejecutivo es no poner la ley en marcha. En la etapa abierta después de las elecciones con los encuentros personales de Santilli con los gobernadores, no se avanzó sobre ese punto, que tampoco está contemplado en el proyecto de presupuesto que ingresó al Congreso. Sin embargo, empezó el reparto a un ritmo bien diferente del que se traía hasta ahora.