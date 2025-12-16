Renunció el director ejecutivo de la ARCA, Juan Pazo, y el Gobierno designó a su reemplazo

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Alberto Pazo, presentó su renuncia al cargo y el Gobierno designó como su reemplazo a Andrés Edgardo Vázquez. Ambos movimientos quedaron oficializados este martes a partir de la publicación del Decreto 890/2025 en el Boletín Oficial.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó la dimisión de Pazo a partir del 18 de diciembre de 2025 y formalizó en el mismo acto la designación de Vázquez como nuevo director ejecutivo del organismo recaudador, que funciona como ente autárquico en la órbita del Ministerio de Economía.

De acuerdo con el texto oficial, Vázquez asumirá el cargo a partir del jueves 18 para completar un período de ley. Hasta ahora, el funcionario se desempeñaba como director general de la Dirección General Impositiva (DGI), cargo para el cual, en la misma normativa, también se aceptó su dimisión.

Además de la oficialización de esta determinación mediante la publicación en el Boletín Oficial, el ministerio de Economía publicó un comunicado oficial valorando hitos de la gestión de Pazo, agradeciendo su desempeño y anunciando la asunción del nuevo titular.

Según se explica en el texto oficial, el hasta ayer director ejecutivo de ARCA le comunicó a Luis Caputo su decisión de dar un paso al costado. También se indica que el ex funcionario volverá a desempeñarse en el sector privado y “seguirá colaborando incondicionalmente con el Ministro”.

“Durante su gestión llevó adelante grandes y profundas transformaciones en el organismo, tales como la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias, el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, entre otros", señala el comunicado.

El comunicado oficial del Ministerio de Economía explica que Pazo le informó su decisión a Caputo Rodrigo Néspolo

También indica como se organizará a partir de ahora el organismo recaudador: “Asumirá Andrés Vázquez, actual titular de la Dirección General Impositiva, quien representa la continuidad de las políticas del Presidente Milei y el Ministro Caputo en materia tributaria y aduanera”.

“El Ministro agradece a Juan Pazo la tarea realizada y su compromiso el desarrollo económico de la Argentina, y lo invita a seguir aportando su experiencia desde el lugar que ocupe”, finaliza el comunicado del Ministerio de Economía.