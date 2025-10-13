Cuándo es la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca

Este lunes por la tarde, el presidente Javier Milei volverá a emprender un viaje hacia Estados Unidos para reencontrarse con su par norteamericano Donald Trump y dialogar sobre el respaldo financiero a nuestro país.

El mandatario argentino llegará, en un vuelo especial, a la ciudad de Washington, donde arribará a las 23 hora argentina (alrededor de las 2 del martes en Estados Unidos). Una vez allí, ingresará a la Blair House, que es la residencia oficial que alberga a los invitados del presidente local.

Cómo sigue la agenda oficial de Milei para este martes

12 hs - El Presidente llegará a la Casa Blanca donde saludará a su par norteamericano y firmará el libro de honor. Luego mantendrá una reunión bilateral con Trump .

. 12:45 hs - Almuerzo de trabajo en honor a Milei y del que participarán las comitivas argentina y estadounidense.

13:45 hs - Despedida del mandatario argentino a cargo de Trump.

17 hs - Participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk (a confirmar) , el activista político de derecha asesinado de un disparo el pasado 10 de septiembre.

Horario a confirmar - Firma del Libro de Visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la Casa de Huéspedes.

22 hs - Partida del vuelo especial que llevará al Presidente de regreso a la Argentina. Se prevé que a las 8 hora argentina de este miércoles Milei arribe de regreso al país.

Auxilio financiero

Luego del inédito auxilio financiero del Departamento del Tesoro norteamericano, Milei llegará en la noche del lunes a Washington para plasmar la que será la imagen más potente en la saga de su alineamiento total con Estados Unidos: el encuentro el martes con Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, que servirá para reforzar la alianza entre ambas administraciones y en el que, además, podría haber más anuncios estratégicos.

Luego de que el jueves quedara sellado el auxilio del Tesoro, liderado por el influyente secretario Scott Bessent, la expectativa es que en la reunión bilateral se pueda materializar un nuevo acuerdo arancelario entre ambos países, por el que las autoridades argentinas, tanto en Buenos Aires como en Washington, trabajan desde hace meses.