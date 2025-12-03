Cuándo se reactivará la economía, dónde conviene invertir y las claves de la reforma impositiva: las frases más destacadas de LA NACION +cerca

El ciclo LA NACION +cerca estrenó un nuevo video podcast con una charla imperdible sobre la economía que viene tras la victoria oficialista en las elecciones legislativas de octubre. Entrevistado por Florencia Donovan, Claudio Zuchovicki habló sobre la reactivación económica en la Argentina, aconsejó dónde conviene invertir y dio su opinión sobre la reforma impositiva que prepara el Gobierno.

¿Es posible una Argentina diferente?

“Es la primera vez que yo veo que los argentinos estamos de acuerdo en el camino" Pilar Camacho

“Nadie tiene una idea de si esta vez va a ser distinta. Hasta ahora mi experiencia es que la erramos siempre. Yo no sé si va a ser distinto, pero sí me va a definir la actitud que yo voy a tomar a partir de ahora”.

“Es la primera vez que yo veo que los argentinos estamos de acuerdo en el camino. Discutimos las formas, discutimos la velocidad, pero no el camino. Y eso es diferente a lo que yo viví”.

“[Antes] a nosotros nos trataban de gorilas si decíamos que el déficit fiscal era malo. Teníamos que discutir que la emisión monetaria genera inflación. Yo te vi debatiendo en programas que la emisión monetaria genera inflación y lo tenías que explicar. Ahora, no”.

“Es la primera vez que me está pasando que empezamos a hablar de la micro. Vos en tu vida habías hablado antes con probabilidad de ocurrencia de una reforma laboral”.

La economía que viene

"Para mí el 2026 va a ser el año de la batalla en la economía real" Pilar Camacho

“Para mí el 2026 va a ser el año de la batalla en la economía real. No me vas a preguntar de brecha cambiaria, no me vas a preguntar de tipo de cambio, no me vas a preguntar de inflación, no me vas a preguntar de macro. La macro pasa a segundo nivel”.

“¿La micro va a ser general para todos? No. Va a ser muy diferente (...) Depende de lo que hagas".

“Quien haga el mejor producto o importe el mejor producto al mejor precio y calidad posible -la famosa frase de Milton Friedman-, me parece que va a ser ganador. En eso voy a tener que ver persianas para adentro”.

La transición hacia un nuevo modelo

“Siempre en economía yo aprendí a identificar cuándo algo es transitorio o permanente" Pilar Camacho

“Una corporación no te contiene hoy. El empleo quizás también va a cambiar de la manera que nosotros lo vemos, pero no por un gobierno. Está pasando en todos lados del mundo, por un cambio tecnológico”.

“Hoy somos 28 millones de argentinos con capacidad legal de trabajar, entre 18 y 65 años. 6 millones trabajan en el sector privado. ¿Qué vamos a defender?“.

“Siempre en economía yo aprendí a identificar cuándo algo es transitorio o permanente. Si es transitorio, resisto porque va a cambiar (...) No voy a cambiar toda mi estructura por una reglamentación. Si es permanente, tengo que cambiar yo”.

Inversiones y financiamiento

"Creo que tenemos una oportunidad enorme" Pilar Camacho

“[A la hora de invertir] aprendí a dividir en tres: un tercio en renta fija, un tercio en renta variable y un tercio siempre líquido, para tener a mano no por asustadizo, sino para estar algo líquido cuando se presenta una oportunidad y una crisis importante”.

“Una empresa en serio no habla de política. ‘Estamos más allá de un gobierno. No vamos a cambiar por cada gobierno’. ¿Sabes quién te habla de política? La empresa que necesita una prebenda, la empresa que necesita un subsidio".

“No sé si esta vez será diferente, pero creo que tenemos una oportunidad enorme (...) Ahora nosotros como mercado de capitales estamos obligados a ir a buscar a las empresas”.

El impacto en la economía real y la postergada reforma impositiva

“La reforma impositiva depende del Congreso. Creo que la intencionalidad es muy buena Pilar Camacho