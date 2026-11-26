El Senado dio media sanción a la suspensión de las Primarias Abiertas y Obligarias (PASO) y el proyecto deberá ser tratado por la Cámara de Diputados en sesiones extraordinarias. Al límite de los plazos establecidos por la justicia electoral, el Congreso podría suspender la votación obligatoria para que cada partido defina a sus candidatos a presidente.

Las PASO se crearon por Ley en 2009 y se implementaron por primera vez en 2011. En la última elección presidencial hubo tres instancias de votación: las PASO en agosto, las generales en octubre y el balotaje en noviembre.

Si se suspende esta primera instancia, en las elecciones a presidente de 2027 las elecciones tendrán una instancia menos.

Cuándo sería la elección general

Las elecciones generales para presidente y legisladores nacionales tendrá lugar el domingo 24 de octubre del año que viene. Las de gobernador y diputados y senadores provinciales, la fecha podría variar porque varias ya anunciaron que van a desdoblar los comicios.

Qué pasa si hay balotaje

Hay balotaje si ninguno de los candidatos obtiene el 45 por ciento de los votos afirmativos o el 40 por ciento de los votos con una diferencia de 10 por ciento sobre el segundo. Si esto ocurre, el balotaje sería dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la elección general. En 2023, la elección general fue un 22 de octubre y la general un 19 de noviembre. Esta vez, si se siguen los parámetros establecidos por la Cámara Nacional Electoral, la segunda vuelta tocaría un domingo 21 de noviembre.