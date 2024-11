Cumbre con Macri: Pro no respaldará el intento opositor por limitar los DNU de Milei y el canje de deuda

En vísperas de la crucial sesión especial convocada para este martes en la Cámara de Diputados, donde la oposición buscará limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo y derogar el decreto 846/24, que flexibiliza las condiciones para canjear deuda, la cúpula de Pro decidió esta tarde que no será partícipe de la ofensiva: anunció que no dará quorum y, si la sesión avanza, no votará “con el kirchnerismo”.

“Vamos a mantener la misma postura en el Congreso que venimos sosteniendo a lo largo del último año: no vamos a poner en riesgo la gobernabilidad y vamos a defender la institucionalidad. Por eso mañana no daremos quorum y, en el caso que se logre, no vamos a votar con el kirchnerismo”, señaló el macrismo en un comunicado.

“Nos parece muy grave que el Congreso, en momentos en que la macroeconomía comienza a ordenarse, con bajas en la inflación y en el riesgo país, quiera dar dos señales que apuntan a deteriorar la gobernabilidad de la gestión de Javier Milei . Nos preocupa, sobre todo, que se intente rechazar el decreto 846 sobre canje de deuda”, advirtió la diputada María Eugenia Vidal, una de las participantes del encuentro, que estuvo encabezado por el presidente del partido, Mauricio Macri.

Pro y sus legisladores habían impulsado en el pasado la limitación del uso de los DNU presidenciales, que se rigen por una ley de 2006, que tuvo a Cristina Kirchner como autora y que, para blindar los DNU de su marido, el entonces presidente Néstor Kirchner, estableció la “sanción tácita”: desde entonces, para derogar un DNU se necesita que ambas cámaras del Congreso lo rechacen. Eso sólo sucedió una vez desde 2006 y fue este año, cuando se derogó el DNU que destinó 100.000 millones de pesos a la SIDE.

Ahora, y pese a las cíclicas tensiones entre Macri y el gobierno libertario, que recrudecieron en los últimos días, Pro decidió dejar de lado su postura para respaldar a Milei, que ya emitió 47 DNU en menos de un año.

La oposición, en cambio, trabaja sobre varias iniciativas que dan por tierra con la sanción tácita. Algunos proyectos invierten la ecuación y fijan un plazo para que el Congreso ratifique los DNU y otros apuntan a que conque una sola Cámara rechace un DNU es suficiente para que pierda validez.

Vidal anticipó que el bloque de diputados de Pro solicitará este martes una sesión especial para discutir dos temas que el oficialismo retiró de su agenda de prioridades: el proyecto sobre “ficha limpia” y el que facilita el voto de los argentinos en el exterior. El comunicado no mencionó este último punto, sino el proyecto de democratización sindical como herramienta para utilizar frente al conflicto de Aerolíneas Argentinas.

El proyecto sobre “ficha limpia” –que ya tiene dictamen de comisión– impide a los individuos con sentencia condenatoria en segunda instancia a postularse como candidatos a cargos electivos. La decisión de Pro de acelerar este tema en la Cámara de Diputados no parece casual: este miércoles la sala IV de la Cámara de Casación dará a conocer la sentencia de la causa Vialidad en la que la expresidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta.

Por otra parte, la cúpula de Pro decidió que reclamará que la Comisión de Legislación del Trabajo avance con el dictamen sobre democratización sindical, cuyo tratamiento está congelado por decisión del oficialismo.

Además de Macri y Vidal, en el encuentro estuvieron presentes el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli; el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez

Laura Serra Por