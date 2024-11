El Gobierno trabaja para desbaratar la sesión especial que intentará limitar el poder de Milei y busca aliados en el PJ

El Gobierno pretende colarse en la grieta que padece el Partido Justicialista (PJ) y utilizarla a su favor. Con el objetivo de desbaratar la sesión impulsada por la oposición en Diputados para limitar el poder de Javier Milei, el oficialismo aceleró el acercamiento con referentes del bloque de Unión por la Patria (UP). Los llamados se suceden desde el jueves a la tarde, cuando se conoció el pedido de sesión especial en el que figura, además de la reforma a la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la discusión del DNU por el que el Poder Ejecutivo se autofacultó a renegociar deuda sin el aval del Congreso.

“Llamaron incansablemente”, señaló un diputado del bloque que lidera el santafecino Germán Martínez sobre el contacto que establecieron tanto referentes del Ministerio del Interior como el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Buscaban descontar votos opositores a lo que consideran una nueva afrenta “golpista” del parlamento. Repitieron este esquema con otros dirigentes peronistas desencantados con la conducción del partido así como con los tironeos de la interna, que tiene como protagonista a Cristina Kirchner, por un lado, y al peronismo del interior y gobernadores, por el otro, representados en el mandatario riojano, Ricardo Quintela.

Según pudo saber LA NACION, es probable que los legisladores catamarqueños, que responden al gobernador Raúl Jalil, vuelvan a ser funcionales a la voluntad de la Casa Rosada. Se descuenta el apoyo de los tres diputados tucumanos de Osvaldo Jaldo, abroquelados en Independencia y escindidos de UP desde hace meses. La misma conducta podrían adoptar el salteño, Gustavo Sáenz, y el misionero Hugo Passalacqua, que suman colaboraciones legislativas al gobierno desde la bancada Innovación Federal, donde cuentan con siete referentes.

En tanto, en La Rioja no quieren saber nada con el Gobierno. Las llamadas de la Casa Rosada existieron, pero el oficialismo no logró, hasta ahora, quebrar la disciplina de los cuatro diputados que responden a Quintela. Según informó una fuente de la provincia del norte a LA NACION, todos ellos votarán en sintonía con su bloque. “No hay margen político ni tampoco ningún interés en desmarcarnos de nuestros compañeros”, anticiparon. Permanece el sabor amargo de la convocatoria de Guillermo Francos a Jorge Yoma, apoderado de Quintela, para negociar el pago de una deuda millonaria de la Nación a la provincia en medio de la interna del PJ. “Juegan a la fractura”, repiten con cierto hartazgo.

El Gobierno no cumple con los acuerdos pautados con los gobernadores y eso juega en favor de la oposición. La paciencia de los mandatarios provinciales está al límite y descreen de la palabra de los interlocutores que envía el Poder Ejecutivo. Si bien hablan de Francos como una persona “ejemplar”, consideran que el diálogo con el ministro termina siendo “inconducente”. “Milei hace lo que quiere”, sentencian. En este grupo de escépticos se podría incluir al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que si bien podría colaborar con los libertarios, está enojado por su falta de palabra.

Javier Milei, con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil; de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Misiones, Hugo Passalacqua Presidencia

No obstante, la puja entre el peronismo del interior y el kirchnerismo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMA) sigue tensando al bloque UP. Algunos de los legisladores “sin tierra” que reniegan de la injerencia de La Cámpora en las definiciones de la bancada fueron el blanco del Gobierno en los últimos días. Quieren que su voto juege a favor de las intenciones de Milei. Uno de ellos es el jujeño Guillermo Snopek, quien acompañó el proyecto de boleta única electrónica y se diferenció de sus colegas peronistas. Con la sesión de mañana en la mira, lo llamaron tanto del oficialismo en Diputados como de la Casa Rosada. También lo hizo Cecilia Moreau, encargada dentro del bloque kirchnerista del contacto uno a uno de los integrantes de su tropa. “Pidió que saquemos los pasajes aéreos con anticipación”, señalaron cerca del jujeño. Según sus colaboradores, el diputado “no valida la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo” y podría colaborar con la voluntad de la oposición.

Fuentes del oficialismo nombran a la legisladora peronista Eugenia Alianello como una posible conversa que los ayude a frenar la embestida contra Milei. La chubutense integró en el 13° lugar la lista -luego impugnada- de Quintela en la interna del PJ y actúa en sintonía con Snopek. No obstante, el equipo de la diputada no respondió las consultas de este medio y no está claro que posición adoptará en la sesión de mañana. El Gobierno señaló que también mantuvo conversaciones con la legisladora mendocina Lidia Paponet, pero su entorno lo niega rotundamente.

Este fin de semana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, viajó junto a los Menem, Lule y Martín, a las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa. Si bien se especuló con la posibilidad de que en las visitas se consolide algún acuerdo parlamentario de cara a la sesión de mañana, un referente del Gobierno lo negó. “El objetivo fue la presentación de los partidos provinciales de La Libertad Avanza”, señaló.

En la recta final del año parlamentario y a solo pocas horas de que el recinto vuelva a abrir sus puertas, el oficialismo cuenta los votos. Según un sondeo de LA NACION, la oposición mantiene los avales suficientes para dar un último golpe legislativo a Mile i.

Los proyectos

El temario de la sesión está integrado por dos proyectos: el que busca reformar la ley 26.122 para limitar la utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la discusión de la norma por la que el Poder Ejecutivo se autohabilitó a canjear deuda sin el aval del Congreso.

El objetivo de primera iniciativa, impulsada por Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal (EF) y los 12 radicales de Democracia es evitar que al presidente de turno le sea más fácil gobernar a través de esta herramienta de excepción que por medio de la sanción de leyes, una tarea titánica para los libertarios que solo cuentan con 39 de 257 diputados y seis de 72 senadores.

En lo que va del año, Milei hizo un amplio uso de esta prerrogativa constitucional: lleva firmados 42 DNU. Un número elevado si se considera que Mauricio Macri emitió 70 DNU a lo largo de sus cuatro años de gobierno, mientras Cristina Fernández de Kirchner firmó 78 durante sus dos mandatos.

Respecto del DNU que habilita al Gobierno a renegociar títulos de la deuda sin el permiso parlamentario, la oposición considera que viola la Constitución -que establece que los arreglos con acreedores son potestad del Congreso de la Nación- y la ley de Administración Financiera.

Delfina Celichini Por