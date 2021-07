Desde España, Mauricio Macri: “El éxodo que hubo en la Argentina en este último año y medio no se vio nunca en nuestra historia”

Las críticas al populismo y al gobierno de Alberto Fernández fueron los ejes a los que apeló el expresidente Mauricio Macri para clausurar los cursos de verano del Partido Popular Europeo (PPE). “El éxodo que hubo en la Argentina en este último año y medio no se vio nunca en nuestra historia”, aseguró el exmandatario, quien, sin embargo, se mostró “optimista” a largo plazo, al afirmar que hubo un “aprendizaje” que llevará a Juntos por el Cambio (JxC) de vuelta al Ejecutivo, en 2023. “Este va a ser el último gobierno populista de nuestra historia”, refirió Macri, en cuanto a la gestión del Frente de Todos (FdT).

“Estoy convencido de que en la elección de noviembre la Argentina va a entrar en una etapa nueva. Tal vez uno de los países donde primero comenzó el populismo en el mundo, sea el primero en deshacerse del populismo”, comentó, sobre la Argentina, durante un intercambio con el presidente nacional del PPE, Pablo Casado.

Macri se mostró “pesimista” en el corto plazo, porque aseguró que los argentinos “seguirán sufriendo un tiempo más hasta que el cambio reemprenda el Gobierno”, pero expresó: “Soy muy optimista en términos de largo plazo, porque esto es una maduración, un aprendizaje. Como hubo aprendizaje en mi gobierno, y no se van a cometer errores por recorrer caminos fallidos otra vez”.

Mauricio Macri tuvo una charla con el presidente nacional del PPE, Pablo Casado, en Madrid Captura Youtube

En relación con ello, afirmó que “JxC va a volver al Gobierno en 2023”, aunque advirtió: “Para mí, no hay 2023 en la Argentina sin 2021, que define hacia dónde va nuestro país. Soy optimista, creo que hubo aprendizaje. La parte del medio que oscila, con tristeza, vio mucha destrucción de lo que habíamos arreglado”.

Además de puntualizar en el éxodo de argentinos -dijo que “muchos se fueron yéndoles bien porque no sienten que en un sistema tan anárquico, que finalmente es más propicio para todo tipo de comportamientos mafiosos, uno pueda desarrollar a futuro una familia”-, Macri apuntó contra el manejo de la pandemia y la compra de vacunas que dispuso el presidente Fernández.

El manejo de la pandemia y la mención a su hija Antonia

“Ninguna pandemia justifica avasallar las libertades de la gente, ninguna pandemia puede justificar violar la Constitución del país”, manifestó el expresidente, quien sostuvo que Fernández “gobierna por decretos de necesidad y urgencia (DNU) y no hace avalar por el Congreso las medidas que ha tomado”, y añadió que en el mundo se utilizó la crisis de coronavirus para “desactivar” sistemas democráticos. “Los autoritarismos han aprovechado para echar mano a nuestras libertades”, consideró.

Macri comentó que el Gobierno “mezcló ideología y no transparencia en la compra de vacunas, entonces solo se apoyó fundamentalmente en la Sputnik y no en todas las vacunas americanas”, y mencionó a su hija Antonia, fruto de su relación con Juliana Awada. “Yo le pregunto a mi hija Antonia ‘qué harías vos’, [y me diría] ‘papá, compremos todas [las vacunas] para ver cuál funciona’. No compro una sola porque es la que yo adhiero ideológicamente, cuando está en juego la vida de la gente”, dijo el exmandatario y consideró como “criminal” dicho accionar.

“No funciona atropellar el accionar privado”

Además, se mostró disconforme con el manejo económico del Gobierno, pero no se inmiscuyó en la causa del Correo Argentino, un tema álgido esta semana, luego de sus mensajes dirigidos a la gestión del FdT al respecto y de que la Justicia resolviera la quiebra de la compañía.

“La campaña de ellos era ‘asado para todo el mundo’ y hoy tenemos el consumo más bajo de carne en un siglo en la Argentina”, expresó. El expresidente sostuvo que “no funciona atropellar, regular e invadir el accionar privado”, sino que sí “dar reglas para que todo el mundo quiera producir más”, y señaló: “No hay futuro si no hay empleo, que es lo que dignifica a las personas. No hay empleo si no hay inversión, y no hay inversión si no hay confianza”.

“Hoy los golpes de Estado no existen más como los conocíamos”

En un intercambio de una hora, el exmandatario de JxC también opinó sobre la realidad regional. Afirmó que “Latinoamérica está asediada en toda la región por visiones autocráticas” y destacó: “Hoy los golpes de Estado no existen más como los conocíamos: bruscos, con tanques en la calle, y se acabó”. Esa visión del expresidente se acercó a una consideración que la vicepresidenta Cristina Kirchner realizó en mayo, cuando sostuvo que “los golpes contra las instituciones democráticas ya no son como antaño”.

Al respecto de su visión, Macri cerró: “Hoy lo que existe es que entra un personaje en el sistema, y desde adentro del sistema empieza a dinamitar, todos los días. Y un día un poquito menos de libertad de prensa acá, un juez más presionado allá, una institución que anulamos, sacamos de Internet, y cuando te querés dar cuenta perdiste los controles, que es lo que le pasó a Venezuela. Es un punto de no retorno, hay que estar muy atentos”.

LA NACION