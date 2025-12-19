Cumbre del Mercosur: Javier Milei buscará diferenciarse de Lula y reclamará mayor apertura comercial

FOZ DE IGUAZU.-A su llegada a esta ciudad fronteriza, prevista para la mañana del sábado, el presidente Javier Milei podrá divisar, desde el hotel cinco estrellas por el que pasará de modo fugaz, las maravillosas Cataratas del Iguazú, que desde el lado brasileño, afirman los lugareños “se ve mejor” que del argentino.

Más allá de las diversas opiniones sobre este bello paisaje, a uno y otro lado de la frontera común, el Presidente participará este sábado de una reunión de presidentes del Mercosur desteñida por la decisión de la Unión Europea, que por falta de acuerdo entre sus miembros decidió postergar la firma del demorado acuerdo entre ambos bloques regionales. Una frustración evidente para el presidente organizador, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que culminará la presidencia pro témpore del bloque sin la ansiada foto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, rubricando el acuerdo. Una foto que lo hubiese mostrado como líder regional, en un momento de transición en el continente, con triunfos de candidatos de derecha como Rodrigo Paz, en Bolivia, y José Antonio Kast, de Chile.

Javier Milei recibe a sus pares de los países miembros del bloque y representantes de otros Estados y organismos invitados. Presidencia

En las reuniones de cancilleres de los países miembro -una por la mañana, otra por la tarde- que se llevaron a cabo este viernes en el hotel Bourbon, el denominador común fue el escepticismo ante la nueva propuesta de Von der Leyen, fijada para el 12 de enero en Asunción, con la intención de resolver las salvaguardas que países como Francia e Italia pidieron para frenar las protestas de sus agricultores ante la posibilidad de que el acuerdo los perjudique. “Estamos a la espera de que Europa resuelva sus problemas, pero perdió credibilidad. Von der Leyen no puede garantizar que todo se destrabe”, se quejaron desde la delegación diplomática nacional, mientras que del lado del gobierno uruguayo sostenían que dentro de tres semanas Emmanuel Macron “va a seguir teniendo los mismos problemas que ahora con los agricultores”. Protestas y bloqueos violentos que sin duda influyeron en la decisión de distintos gobiernos europeos, reticentes a apoyar el acuerdo.

Las diferencias con Lula

Menos enojado que Lula con Macron y Giorgia Meloni, la presidenta italiana que le puso la última piedra al bloqueo de la firma del acuerdo, la delegación argentina, que este viernes tuvo al canciller Pablo Quirno en el intercambio con sus pares del bloque, expuso su compromiso con el “libre comercio”, y mostró diferencias con Brasil, “que excluye todos los productos que afectan a su industria”. Se descuenta que el Presidente, quien luego de varias idas y vueltas decidió participar de la cumbre y cuidar la relación con sus vecinos, insistirá con la necesidad de renovar el bloque regional, permitir tratados bilaterales (con Estados Unidos abrochó un resonante acuerdo arancelario y de inversiones, aún no firmado in situ por Milei y el presidente Donald Trump) e impulsar bajas de aranceles, en una postura más cercana a la del gobierno de Santiago Peña en Paraguay, y a la que sobre todo Brasil se viene oponiendo desde que Lula da Silva retornara al poder.

Aún sin ser miembro pleno, Bolivia se integra por estas horas al bloque con la impronta del flamante gobierno de Rodrigo Paz, dejando atrás los años de hegemonía del Movimiento al Socialismo de Evo Morales y Luis Arce, sumándose a Paraguay y Argentina. En el Gobierno suman además a Chile, que participa aquí como asociado aunque sin Kast presente, y a Panamá, en la misma línea alejada de los “populismos.

La situación en Venezuela, con el gobierno de Nicolás Maduro asediado por las fuerzas norteamericanas, también formará parte de las conversaciones entre los presidentes.

Sin apoyar directamente a Maduro, Brasil habló en las reuniones previas de “crisis humanitaria”, mientras Argentina y Paraguay interpretan la situación como “una crisis de la institucionalidad democrática, con un gobierno ilegitimo y usurpador que afecta la región en su conjunto”, como lo expresara Quirno en la reunión de cancilleres que sirvió de cierre de la jornada previa al encuentro de los presidentes.

El Canciller Pablo Quirno en su intervención en la LXVII Reunión Ordinaria del Consejo Mercado Común (CMC), preparatoria de la Cumbre de Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, en la ciudad de Foz do Iguaçu, Brasil pic.twitter.com/Qgnv06izyt — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) December 19, 2025

¿Cómo seguirá el vínculo entre Milei y Lula? Nada hace prever que este encuentro sea más que el frío e incómodo apretón de manos que ambos se dieron en julio pasado, en la cumbre del Mercosur, en Buenos Aires, parecida a la larga caminata (y posterior foto de ocasión) que Milei y su hermana Karina transitaron antes de llegar a Lula da Silva, en la reunión del G20, en Río de Janeiro. “Las relaciones entre los países están bien. No hace falta que los presidentes sean amigos”, repiten, con parecidos argumentos, desde los gobiernos de Lula y Milei, condenados a sostener una relación institucional, y afectados en lo económico del mismo modo por la nueva postergación de la UE.